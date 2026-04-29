LIVE UPDATES: রেকর্ড ভোট দেওয়ার আহ্বান মোদির, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন মিঠুন-রূপা

LIVE UPDATES: রেকর্ড ভোট দেওয়ার আহ্বান মোদির, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন মিঠুন-রূপা
Published : April 29, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:20 AM IST
বুধবার দ্বিতীয় দফায় শেষ হচ্ছে বঙ্গের ভোট-পর্ব ৷ 142টি বিধানসভা কেন্দ্রের 3 কোটি 21 লক্ষ 73 হাজার 837 ভোটার ঠিক করে দেবেন, আগামী পাঁচ বছর বাংলার মসনদে কারা ৷ সকাল 7টা থেকে শুরু হয়ে ভোটগ্রহণ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ তাঁদের মধ্যে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 321 ৷ নিরক্ষরের সংখ্য়া 16 ৷ সবচেয়ে বেশি 91টি অপরাধমূলক মামলা আছে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷ এই 142টি কেন্দ্রের মধ্য়ে গতবার 123টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল ৷ মাত্র 18টি জিতেছিল বিজেপি ৷ 2021-র সেই ফল ধরে রাখতে পারলে আরও একবার নবান্নের দরজা খুলে যাবে তৃণমূলের কাছে ৷
আবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপিকে প্রথমবারের মতো বাংলায় সরকার গড়তে হলে এই পর্বে ভালো ফল করতেই হবে ৷ এর আগের দফায় ভোট হয়েছে 152টি আসনে ৷ তার মধ্যে বিজেপি জিতেছিল 59টি আসনে ৷ তৃণমূলের দখলে গিয়েছিল 92টি আসন ৷ এবারের ভোটে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা 2,321 কোম্পানি ৷ বুধবার ভোট হুগলির 18টি, হাওড়ার 16টি, কলকাতার 11টি, নদিয়ার 17টি, উত্তর 24 পরগনার 33টি, পূর্ব বর্ধমানের 16টি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 31টি আসনে ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ তার মধ্যে মহিলা আছেন 218 জন ৷ শতাংশের বিচারে 15.06 শতাংশ ৷ মুসলমান প্রার্থীর সংখ্যা 266 জন ৷ এর মধ্য়ে মহিলা আছেন 25 জন ৷ 21টি কেন্দ্রে মুসলিম সম্প্রদাযের সদস্যদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ বিজেপি দিয়েছে 1টি আসনে ৷
এবারের নির্বাচনে একাধিক নজরকাড়া কেন্দ্রের পাশাপাশি আছেন বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী । ভবানীপুরে তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী লড়াই হচ্ছে । যাদবপুর থেকে এবার লড়ছেন সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । দমদমে তৃণমূলের ব্রাত্য় বসু, রাজারহাটে তৃণমূলের অদিতি মুন্সি, হাবড়ায় তৃণমূলের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কলকাতা বন্দরের ফিরহাদ হাকিম, বারসতে তৃণমূলের সব্যসাচী দত্ত, সোনারপুর দক্ষিণে বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, শিবপুরে বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ, কামারহাটিতে তৃণমূলের মদন মিত্র, বালিগঞ্জে তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দমদম উত্তরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বেলেঘাটায় তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ৷ বরানগরে তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির সজল ঘোষ ৷ মানিকতলায় বিজেপির প্রার্থী তাপস রায়, তৃণমূলের শ্রেয়া পাণ্ডে ৷ ভাঙড়ে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি, ক্যানিং পূর্বে আরাবুল ইসলাম ৷ উত্তরপাড়ায় লড়াই হচ্ছে তিন হেভিওয়েটের মধ্যে- তৃণমূলের শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন সিপিএমের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আছেন সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত এবং তৃণমূলে তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন সন্দেশখালি আন্দোলনের নেত্রী রেখা পাত্র ৷
LIVE FEED
ভোট বন্ধ বাগদায়
বাগদা বিধানসভার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের 108 নম্বর বুথে ইভিএম মেশিনে গোলযোগ থাকায় প্রায় এক ঘন্টা বন্ধ ভোট।
মোদির আবেদন
ভোটারদের আরও বেশি করে ভোট দিতে আবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ যাঁদের ভোট তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ আরও বেশি সংখ্য়্য়য় ভোট দিন ৷ আপনাদের ভোট গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে ৷ বিশেষ করে মহিলা এবং যুবসমাজের প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি ৷
ভোট দিলেন ঠাকুরবাড়ির সোমা ঠাকুর ও মধুপর্ণা ঠাকুর
গাইঘাটা বিধানসভার 43 নম্বর বুথে ঠাকুর নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রং বুথে ভোট দিলেন। এই প্রথম ভোট দিলেন বাগদা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর।
ভোট দিলেন রূপা
সকাল 7টা নাগাদ রাজেন্দ্র প্রসাদ শিক্ষা সদন ফর গার্লস হাইস্কুলে ভোট দিলেন সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "নিজের ভোটটা দিয়ে এলাম। সেই ভোরবেলা থেকে প্রচুর মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে দেখে এলাম।"
ভোট দিলেন অর্জুন
ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের 17 নম্বর ওয়ার্ডের সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় 144 নম্বর বুথ এই বুথে ভোট দিলেন অর্জুন সিং। এবার নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে এই প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ভাটপাড়া থেকে প্রার্থী হয়েছেন অর্জুন-তনয় পবন ৷
কলেজ পড়ুয়াকে 'মার' কেন্দ্রীয় বাহিনীর
বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার পিফা পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা কাদের সরদারের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বাহিনী তাঁর কলেজ পড়ুয়া ছেলে আবু ফারহাদ সরদারকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবু ফারহাদ যেতে অস্বীকার করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ, যার ফলে তিনি রক্তাক্ত হন। তৃণমূল নেতা কাদের সরদারের দাবি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ছেলের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করা রাজনৈতিক প্রতিহিংসারই ফল।
মাথা ফাটল বিজেপি কর্মীর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল নদিয়া চাপড়া বিধানসভার হাটরা এলাকায় ৷ বিজেপি প্রার্থী সৈকত সরকারের এজেন্ট মোশারফ হোসেনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ প্রার্থী জানান, তাঁর এজেন্ট 53 নম্বর বুথে প্রবেশ করছিলেন ৷ সে সময় তাঁকে বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন ৷ শুধু তাই নয়, মেরে মোশারফে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর।
ভাঙড়ে আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ
ভোটের আগের রাতে অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়। আইএসএফ ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত একাধিক এলাকা। নির্বাচনকে ঘিরে এই অশান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, ভাঙড় দু’নম্বর ব্লকের বিজয়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কোচপুকুর এলাকায় আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল। আইএসএফের দাবি, ভোট প্রচারের নামে তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল, বিরোধীদের হুমকি দিচ্ছিল। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে আইএসএফ কর্মীদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। শুরু হয় তুমুল বচসা, যা দ্রুত হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অভিযোগ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়েও চলে হামলা। এক মহিলা-সহ মোট চারজন আইএসএফ কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেও দাবি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ।
ভোট শুরুর আগেই ভিড়
ভোট শুরুর আগেই লম্বা লাইন উত্তর দমদমে বিভিন্ন বুথে ৷ কয়েকটি বুথে চোখে পড়ল প্রবীণ ভোটারদের ভিড়, কোথাও আবার মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ৷
উত্তপ্ত মিনাখাঁ
ভোট শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে উত্তপ্ত উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ। কুলটি এলাকায় ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোট দিতে যেতে বারণ করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে, যা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইএসএফ (ISF) প্রার্থী প্রতীক মণ্ডল । তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ ভোট দিতে বেরোলেই তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত—এটি বুঝতে পেরেই শাসকদল সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে এই ঘটনার কথা নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে ৷ তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।