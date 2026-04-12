LIVE UPDATES: ভয়ের রাজত্ব কায়েম করে 15 বছর ধরে সরকার চালাচ্ছে তৃণমূল : মোদি

LIVE UPDATES: ভয়ের রাজত্ব কায়েম করে 15 বছর ধরে সরকার চালাচ্ছে তৃণমূল : মোদি
Published : April 12, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 1:56 PM IST
শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনটি জনসভা, বিকেলে জনসংযোগের পর বরিবার আবার প্রচারে ঝড় তুলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে তাঁর জনসভা ৷ এর আগে শনিবার কালনার সভা থেকে বাংলার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন মহিলা ভোট কাছে টানার চেষ্টা দিয়ে ৷ বিকেলে কুশমুণ্ডির সভা পর্যন্ত সেই রেশ বজায় ছিল ৷ কখনও নারী নির্যাতনের কথা বললেন ৷ আবার কখনও বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মহিলাদের জীবনে কতটা বদল আসবে জানিয়ে দিলেন সেটাও ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির সভা থেকে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেও 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে হওয়া বিশৃ্ঙ্খলা নিয়ে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বাংলায় তৃণমূলের আমলে সিন্ডিকেট রাজটাই উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ফুটবলটাকেও সিন্ডিকেট রাজের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন ৷ সেদিন যুবভারতীর লজ্জাজনক ঘটনা গোটী বিশ্ব দেখেছিল বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর ৷ তাঁর মতে, আর এটা তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের নমুনা ৷
রিচার প্রশংসায় মোদি
শিলিগুড়ির সভা থেকে মান্তু ঘোষ এবং রিচা ঘোষের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "রিচা বিরাট বড়বড় 6 মারেন ৷ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম ৷ তাঁর আত্মবিশ্বাস আমায় মুগ্ধ করেছে ৷ বিজেপি বাংলার প্রতিটি মেয়ের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস দেখতে চায় ৷"
শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে
সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "শিলিগুড়ি দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ দেশে একটা টুকরে টুকরে গ্যাং আছে ৷ তারা শিলিগুড়ি আর উত্তরবঙ্গকে বাংলা থেকে আলাদা করতে চায় ৷ তৃণমূল তাদের সংসদে পাঠায় ৷ এটাই ওদের আসল চেহারা ৷"
তৃণমূল উত্তরবঙ্গ বিরোধী দল :মোদি
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মাদ্রাসার জন্য এই সরকার 6 হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে ৷ কিন্তু এত বড় উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয় না ৷ তৃণমূল উত্তরবঙ্গ বিরোধী দল আদিবাসী বিরোধী দল এবং চা-বাগান বিরোধী দল ৷ ওরা শুধু একটি বিশেষ ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় ৷ আর তাই এবার বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত ৷"
বালার সঙ্গে অন্যায় করেছে তৃণমূল, দাবি মোদির
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল উন্নয়নের কোনও কাজ করেনি ৷ শুধু অন্য়ায় করেছে ৷ তৃণমূলের সব অন্য়ায় আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরব ৷"
সকাল থেকেই ভিড়
প্রধানমন্ত্রীর সভা শুরুর বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে কাওয়াখালির মাঠে ভিড় জমতে শুরু করেছে ৷ শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নেতা-নেত্রীরা ময়দানে এসে পৌঁছেছেন ৷