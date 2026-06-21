LIVE UPDATES: যোগ শুধু শরীর নয়, মনকেও সুস্থ রাখে ; রেড রোডের অনুষ্ঠানে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

LIVE UPDATES: যোগ শুধু শরীর নয়, মনকেও সুস্থ রাখে ; রেড রোডের অনুষ্ঠানে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
Published : June 21, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 7:36 AM IST
এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বাংলার জন্য খুবই বিশেষ । এই প্রথম যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান বাংলায় আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকা । প্রতিবারের মতো এবারও যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । যোগ দিবসের জন্য সেজে উঠেছে গোটা কলকাতা । ভোর থেকেই এসে পৌঁছেছেন বহু মানুষ । শনিবার সন্ধ্যা থেকেই গোটা রেড রোড চত্বরের দখল নিয়েছে পুলিশ থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী ।
শুরুটা অবশ্য হয়েছিল শনিবার রাত থেকেই । রাতের কলকাতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল হাওড়া ব্রিজে বিশেষ লেজার আলোক প্রদর্শনী। গঙ্গার দুই তীর থেকে হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন। ঐতিহাসিক সেতুর গায়ে রঙিন আলোর বিস্তার শহরকে অনন্য আবহে মুড়ে দিয়েছিল। এর সঙ্গে গঙ্গার আকাশে তিন হাজার আলোকযানের সমন্বয়ে তৈরি দৃশ্যপট যোগ করে এক বিরল অভিজ্ঞতা।
মিলেনিয়াম পার্ক, প্রিন্সেপ ঘাট এবং হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা সন্ধ্যার পর থেকেই কার্যত উৎসব প্রাঙ্গণে পরিণত হয়। আলোর রেখায় ফুটে ওঠে যোগচর্চার নানা প্রতীক, মানবদেহের শক্তিকেন্দ্রের ধারণা এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। তবে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে হাওড়া ব্রিজে লেজার আলোর খেলা।
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বয়স বাড়া মানেই অসুস্থ হওয়া নয়, যোগ দিবসে বার্তা প্রধানরমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যোগ বেশি সময়ে সুস্থ থাকার শিক্ষা দেয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করেন বয়স বেড়ে গেলে কাজের ক্ষমতা কমে যায় এই ধারনা বদলে দিতে পারে যোগ ৷ বয়স বাড়লেও কম বয়সের মতোই ভালো থাকা যায় ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যোগ চর্চা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যার ফলে 40 বছর বয়সে এসে 20 বছরের চেয়েও বেশি সুস্থ থাকা সম্ভব ৷ "
যোগের মাহাত্ম্য বোঝালেন মোদি
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নিজের ভাষণের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " শুধু আমাদের নিজেদের ভালো থাকার জন্য যোগ প্রয়োজন এমনটা ভাবার কোনও দরকার নেই ৷ এক সুন্দর আগামী গড়তেও যোগের বড় ভূমিকা আছে ৷ যোগাকে একটি বিশেষ দিনে বা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আটকে রাখার কারণ নেই ৷ জীবনের অংশ করতে হবে ৷ "
যোগের শক্তি কী ? ব্যাখ্য়া করলেন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমগ্র দেশ ও বিশ্ব যেন একে অপরের সাথে যুক্ত—এটাই যোগের শক্তি। যোগ সবাইকে সংযুক্ত করে এবং সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আমি সমগ্র বিশ্ব ও মানবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ যোগ দিবস উপলক্ষে, বাংলায় যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে, তার জন্য আমি বিশেষ করে এখানকার নাগরিকদেকর প্রশংসা করতে চাই। এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ।
যোগা দিবসে বাংলার পবিত্র ভূমিতে থাকতে পেরে আপ্লুত : প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগা দিবসে বাংলার পবিত্র ভূমিতে থাকতে পেরে আমার কাছে এক বিশেষ ব্যাপার ৷ এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল ৷ এখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ যোগকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিলেন এবং এখানেই লাহিড়ী মহাশয়ের মতো মহান যোগীরা যোগ-পরম্পরাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ৷
যোগ একদিনের জিনিস নয় : প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যোগ একদিনের জিনিস নয় ৷ আমাদের শপথ নিতে হবে যাতে আমরা যোগকে জীবনের অংশ করতে পারি, পরিবারে র অংশ করতে পারি ৷ আর এই কারণে আমরা যোগা 365 নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছি ৷ তাতে বহু মানুষ অংশ নিয়েছেন ৷
পরিমতি জীবন যাপনের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গীতায় ভয়বান কৃষ্ণ যোগ নিয়ে বলেছেন পরিমিত খাওয়া-কাজ এবং নিদ্রার সঙ্গে যোগকে যুক্ত করতে হবে ৷ তাহলে জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে ৷ "
আমাদের জীবনের পুরোটাই যোগ : প্রধানমন্ত্রী
রেড রোডের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় যোগ পরাম্পরারর ইতিহাস সুগভীর ৷ এই বিশেষ দিনে এখানে থেকে আমরা আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি হচ্ছে ৷ মহর্ষি অরবিন্দ বলতেন, আমাদের জীবন পুরোটাই যোগ ৷ আমরা বুঝতে না পারলেও এটা সত্যি ৷ যোগ মানুষের জীবনের চেতনার প্রকাশ ৷"
বাংলায় কোটির বেশি অংশগ্রহণ : মুখ্য়মন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগের সঙ্গে রাজ্য় সরকারের কোনও যোগ ছিল না ৷ কেন ছিল না সেটা আমি বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে ৷ এবার বাংলার মানুষ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে এবার বাংলায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে ৷ আমার ধারনা বাংলায় এক কোটির বেশি মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে ৷"