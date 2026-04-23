LIVE UPDATES: শুরু বাংলার প্রথম দফার নির্বাচন, মক পোলিংয়ে সমস্যা দুর্গাপুরে

বাংলায় সরকার গড়ার লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে মহাযুদ্ধ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 6:50 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:01 AM IST

বাংলায় সরকার গড়ার লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে মহাযুদ্ধ ৷ আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ এই দফায় রাজ্যের 16টি জেলার মোট 152টি আসনে ভোট হচ্ছে ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় হচ্ছে ৷ এবার জিতে টানা চারবার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়তে পারবে নাকি প্রথমবারের জন্য বাংলার মসনদে বসবে বিজেপি- লড়াইটা এ নিয়েই ৷ কয়েকটি আসনে আলাদা করে টক্কর দিচ্ছে সিপিএম ও কংগ্রেস ৷ প্রথম দফার এই ভোটযুদ্ধে নির্ধারিত হবে একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থীর ৷ প্রথম দফার ভোটে সবার নজর থাকবে নন্দীগ্রামের দিকে ৷ সেখানে হাই-ভোল্টেজ লড়াইয়ে মুখোমুখি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ গতবার এই কেন্দ্রেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন ৷ এবার তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর ৷ এছাড়াও আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পাল বনাম তৃণমূলের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ৷ খড়গপুর সদরে আবারও ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছেন দিলীপ ঘোষ ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙায় নিশীথ প্রামাণিক এবং দিনহাটায় রাজ্যের বিদায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা চ্যালেঞ্জ জানাবেন প্রতিপক্ষকে ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী ও জেলা সভাপতিদের অগ্নিপরীক্ষা এই দফার ভোটেই ৷ আজ ভোট দিচ্ছেন মোট 3 কোটি 60 লক্ষ 77 হাজার 171 জন ভোটার। 1 কোটি 84 লক্ষ 99 হাজার 496 জন পুরুষ এবং 1 কোটি 75 লক্ষ 77 হাজার 210 জন মহিলা ভোটার। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন 465 জন।

6:53 AM, 23 Apr 2026 (IST)

আসানসোলে শুরু মক পোলিং

আসানসোলে একটি বুথে শুরু হর মক পোলিং ৷ একটু পরেই শুরু হবে ভোট ৷

6:35 AM, 23 Apr 2026 (IST)

ইভিএম মেশিন নিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি !

সকালেই শিরোনামে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 165 নম্বর বুথ। বিধানসভা কেন্দ্রের একমাত্র মডেল বুথ। মকপোল করতে গিয়ে ভোট কর্মীরা দেখেন ইভিএম মেশিনের ব্যাটারি নেই। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে ৷

মক পোলিংয়ে সমস্যা দুর্গাপুরে (ইটিভি ভারত)
