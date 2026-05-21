LIVE UPDATES: ফলতার 285 বুথে চলছে পুনর্নির্বাচন, নির্বাচনী দৌড়ে না থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর রয়েছেন ইভিএমে

ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতে (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : May 21, 2026 at 7:39 AM IST

নির্বাচন কমিশনের দ্বিগুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শুরু ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ৷ 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ব্যাপক ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠায় ওই কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল ৷

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আটজন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (CAPF) জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যা এক পূর্ণাঙ্গ সেকশনের সমতুল্য । গত 29 এপ্রিল যে ভোটগ্রহণ হয়েছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়, সেই সময় প্রতিটি বুথে মাত্র চারজন জওয়ান বা অর্ধেক সেকশন মোতায়েন ছিল । এবার আর কোনও ধরনের অনিয়মের সুযোগ রাখতে চায় না কমিশন । তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে মোট 285টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রায় 35 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । এই পুনর্নির্বাচনের জন্য মোতায়েন করা নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা মূল নির্বাচনের দিনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হবে ।

এ ছাড়াও, যে কোনও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলায় দ্রুত সাড়া দিতে 30টি 'কুইক রেসপন্স টিম' (দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল) প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এর মূল উদ্দেশ্য হল, সামান্য কোনও অশান্তি দেখা দিলেও যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা যায় ৷ নির্বাচন কমিশন নজরদারি ব্যবস্থাও জোরদার করেছে । প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ভেতরে দুটি এবং বাইরে একটি করে ওয়েব ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার সরাসরি ওয়েবকাস্টিং চলবে । জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (DEO) এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর থেকে এই নজরদারি চালানো হবে । এছাড়াও পুনর্নির্বাচনের দিন ড্রোন দিয়ে নজরদারির বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ পুনর্নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য তিনজন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ।

এদিকে, এই নতুন করে ভোটগ্রহণের আগেই রাজ্য পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে । পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক বলেন, "আমরা ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সাইদুল খান-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি ।"

মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান ঘোষণা করেন যে, তিনি বৃহস্পতিবারের পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না । দলীয় প্রার্থীর এই সিদ্ধান্তকে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেছে তৃণমূল এবং জানিয়েছে যে এটি দলের সিদ্ধান্ত নয় ।

জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে বিজেপি দেবাংশু পান্ডাকে প্রার্থী করেছে । গত 29 এপ্রিল ভোটগ্রহণের পর থেকেই এই নির্বাচনী এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে; ওই দিনই একাধিক ভোটকেন্দ্র থেকে অভিযোগ ওঠে যে, ইভিএম-এ সুগন্ধি ও আঠালো টেপ লাগানো হয়েছে ।

তৎকালীন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত স্বয়ং নির্বাচনী এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং একটি যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ৷ জানা গিয়েছে, সেই যাচাইয়ে অন্তত 60টি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম কারচুপির প্রমাণ পাওয়া যায় । পাশাপাশি, যাচাই-বাছাইয়ে বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত ওয়েব ক্যামেরায় ধারণকৃত ফুটেজ বিকৃত করার প্রচেষ্টার বিষয়টিও উঠে আসে ।

পরবর্তীতে বুথ-স্তরের আধিকারিক, প্রিসাইডিং অফিসার, ভোটগ্রহণ কর্মী এবং এমনকি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এই ফলাফল সামনে আসার পর, নির্বাচন কমিশন ওই নির্বাচনী এলাকার সবকটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেয় । 2006 সালের বিধানসভা নির্বাচন ছাড়া (যেবার সিপিআই(এম) আসনটি দখল করেছিল) 2001 সাল থেকে টিএমসি ফলতা আসনটিতে জয়লাভ করে আসছে । এবার কী হয় সেটাই দেখার ৷ ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের সমস্ত আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতে ৷

7:33 AM, 21 May 2026 (IST)

নির্বাচনী দৌড়ে না থাকলেও ইভিএমে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী

সকাল 7টায় শুরু হওয়া এই পুনর্নির্বাচনে 285টি বুথ জুড়ে 2 লক্ষ 36 হাজারেরও বেশি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন । এই ভোটারদের মধ্যে 1 লক্ষ 15 হাজার মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের 9 জন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ।

সব মিলিয়ে মোট ছয়জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) জাহাঙ্গীর খান, যিনি মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ।

তিনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (EVM) তাঁর নাম রয়েছে ৷ কারণ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেননি । অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির দেবাংশু পান্ডা, সিপিআই(এম)-এর শম্ভুনাথ কুর্মি এবং কংগ্রেসের আবদুর রাজ্জাক মোল্লা ।

7:08 AM, 21 May 2026 (IST)

ইভিএম কারচুপির অভিযোগে ভোট বাতিল ফলতায় পুনর্নির্বাচন শুরু

29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ফলতায় ভোটদানের সময় যে নিরাপত্তায় ব্যবস্থা ছিল তার চাইতেও দ্বিগুণ নিরাপত্তায় পুনর্নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হল ফলতায় ৷ সকাল সাতটা বাজতেই ভোটের লাইনে জনতা ৷

