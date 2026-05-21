LIVE UPDATES: ফলতার 285 বুথে চলছে পুনর্নির্বাচন, নির্বাচনী দৌড়ে না থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর রয়েছেন ইভিএমে

LIVE UPDATES: ফলতার 285 বুথে চলছে পুনর্নির্বাচন, নির্বাচনী দৌড়ে না থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর রয়েছেন ইভিএমে
Published : May 21, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 7:39 AM IST
নির্বাচন কমিশনের দ্বিগুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শুরু ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ৷ 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ব্যাপক ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠায় ওই কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল ৷
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আটজন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (CAPF) জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যা এক পূর্ণাঙ্গ সেকশনের সমতুল্য । গত 29 এপ্রিল যে ভোটগ্রহণ হয়েছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়, সেই সময় প্রতিটি বুথে মাত্র চারজন জওয়ান বা অর্ধেক সেকশন মোতায়েন ছিল । এবার আর কোনও ধরনের অনিয়মের সুযোগ রাখতে চায় না কমিশন । তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হয়েছে ।
তিনি আরও জানান, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে মোট 285টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রায় 35 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । এই পুনর্নির্বাচনের জন্য মোতায়েন করা নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা মূল নির্বাচনের দিনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হবে ।
এ ছাড়াও, যে কোনও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলায় দ্রুত সাড়া দিতে 30টি 'কুইক রেসপন্স টিম' (দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল) প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এর মূল উদ্দেশ্য হল, সামান্য কোনও অশান্তি দেখা দিলেও যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা যায় ৷ নির্বাচন কমিশন নজরদারি ব্যবস্থাও জোরদার করেছে । প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ভেতরে দুটি এবং বাইরে একটি করে ওয়েব ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার সরাসরি ওয়েবকাস্টিং চলবে । জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (DEO) এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর থেকে এই নজরদারি চালানো হবে । এছাড়াও পুনর্নির্বাচনের দিন ড্রোন দিয়ে নজরদারির বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ পুনর্নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য তিনজন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ।
এদিকে, এই নতুন করে ভোটগ্রহণের আগেই রাজ্য পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে । পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক বলেন, "আমরা ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সাইদুল খান-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি ।"
মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান ঘোষণা করেন যে, তিনি বৃহস্পতিবারের পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না । দলীয় প্রার্থীর এই সিদ্ধান্তকে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেছে তৃণমূল এবং জানিয়েছে যে এটি দলের সিদ্ধান্ত নয় ।
জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে বিজেপি দেবাংশু পান্ডাকে প্রার্থী করেছে । গত 29 এপ্রিল ভোটগ্রহণের পর থেকেই এই নির্বাচনী এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে; ওই দিনই একাধিক ভোটকেন্দ্র থেকে অভিযোগ ওঠে যে, ইভিএম-এ সুগন্ধি ও আঠালো টেপ লাগানো হয়েছে ।
তৎকালীন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত স্বয়ং নির্বাচনী এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং একটি যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ৷ জানা গিয়েছে, সেই যাচাইয়ে অন্তত 60টি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম কারচুপির প্রমাণ পাওয়া যায় । পাশাপাশি, যাচাই-বাছাইয়ে বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত ওয়েব ক্যামেরায় ধারণকৃত ফুটেজ বিকৃত করার প্রচেষ্টার বিষয়টিও উঠে আসে ।
পরবর্তীতে বুথ-স্তরের আধিকারিক, প্রিসাইডিং অফিসার, ভোটগ্রহণ কর্মী এবং এমনকি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এই ফলাফল সামনে আসার পর, নির্বাচন কমিশন ওই নির্বাচনী এলাকার সবকটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেয় । 2006 সালের বিধানসভা নির্বাচন ছাড়া (যেবার সিপিআই(এম) আসনটি দখল করেছিল) 2001 সাল থেকে টিএমসি ফলতা আসনটিতে জয়লাভ করে আসছে । এবার কী হয় সেটাই দেখার ৷ ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের সমস্ত আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতে ৷
নির্বাচনী দৌড়ে না থাকলেও ইভিএমে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী
সকাল 7টায় শুরু হওয়া এই পুনর্নির্বাচনে 285টি বুথ জুড়ে 2 লক্ষ 36 হাজারেরও বেশি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন । এই ভোটারদের মধ্যে 1 লক্ষ 15 হাজার মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের 9 জন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ।
সব মিলিয়ে মোট ছয়জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) জাহাঙ্গীর খান, যিনি মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ।
তিনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (EVM) তাঁর নাম রয়েছে ৷ কারণ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেননি । অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির দেবাংশু পান্ডা, সিপিআই(এম)-এর শম্ভুনাথ কুর্মি এবং কংগ্রেসের আবদুর রাজ্জাক মোল্লা ।
সকাল সাতটা বাজতেই ভোটের লাইনে জনতা ৷