শুরু গণনা, নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের দিকে তাকিয়ে বাংলা

শুরু গণনা, নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের দিকে তাকিয়ে বাংলা
Published : October 9, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:43 AM IST
Results in Nandigram and Rejinagar: আজ উপনির্বাচনের ফল । রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে ভোটের লড়াই মিটেছে মঙ্গলবার । গণনাকে ঘিরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য দুই কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন । গণনাকেন্দ্র থেকে স্ট্রং রুম, সর্বত্র থাকছে নজরদারি । ত্রিস্তরের নিরাপত্তাবলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে দুটি গণনাকেন্দ্র ।
রেজিনগরে গণনা হচ্ছে বহরমপুর গার্লস কলেজে । এই কেন্দ্রে দুটি হলে ইভিএমের গণনা হবে । মোট 15 রাউন্ডে গণনা শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে । থাকছে একটি পোস্টাল ব্যালট হল এবং একজন কাউন্টিং অবজার্ভার । অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে কবি সুকান্ত সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে । সেখানেও দুটি হলে ইভিএম গণনা হবে । এখানেও গণনা 15 রাউন্ডে । একটি পোস্টাল ব্যালট হলের পাশাপাশি থাকবেন একজন কাউন্টিং অবজার্ভার ।
এমনিতে পরিবর্তনের বাংলার প্রথম ভোটেও পিছু ছাড়েনি বিক্ষিপ্ত অশান্তি । বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও বিরোধী দলের প্রার্থীর বাবাকে গ্রেফতার থেকে শুরু করে বুথ দখল এবং পোলিং এজেন্ট বসতে না দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটে ভোটের দিন। প্রতিটি ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে । রেজিনগরে ভোটদানের হার 80.07 শতাংশ এবং নন্দীগ্রামে এই হার 80.87 শতাংশ।
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পরিদর্শনে পুলিশ সুপার
রেজিনগরের গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার সচিন মক্কার। তিনি জানান, নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
রেজিনগরের চিত্র
বহরমপুর গার্লস কলেজে রেজিনগর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের গণণা চলছে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল প্রড়্রথী সফিউজ্জামান শেখ ও বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার ইতিমধ্য়েই কাউন্টিং সেন্টারে ভিতরে প্রবেশ করেছেন । বাকি প্রার্থীরা এখনও এসে পৌঁছননি ।
অসম-তামিলনাড়ু-পুদুচেরিতেেও গণনা
বাংলার পাশাপাশি অসম-তামিলনাড়ু-পুদুচেরিতেেও উপনির্বাচন হয়েছে মঙ্গলবার । সেখানেও শুরু হয়েছে গণনা ।
নজরে নন্দীগ্রাম
রেয়াপাড়ার বিএড কলেজে হচ্ছে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের ভোটগণনা । কাউন্টিং শুরুর আগে গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন বিরোধী এজেন্টরা । তাঁদের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ হাত শিবিরের নেতারা ।
বহরমপুর গার্লস কলেজে কড়া নিরাপত্তা
রেজিনগরে গণনা হচ্ছে বহরমপুর গার্লস কলেজে । বৃহস্পতিবার রাত থেকেই গণনা কেন্দ্ররে বাইরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । সকাল থেক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট এবং কমিশনের আধিকারিকদের তথ্য যাচাইয়ের পর ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে ।
প্রস্তুত প্রশাসন
নির্বাচনের গণনা ঘিরে প্রস্তুত প্রশাসন । সমস্ত ব্য়বস্থা খতিয়ে দেখছেন কমিশনের আধিকারিকরা ।
রাজনৈতিক সমীকরণে বদল
মাত্র কয়েক মাস আগে দারুণ ফল করে বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । এরপর প্রথম হওয়া নির্বাচনের জেরে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ কতটায় বদলায় সেটাই এখন দেখার।
নজর রাজনৈতিক মহলের
পুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি । তার আগে দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলের দিকে তাকিয়ে বাংলার রাজনৈতিক মহল । বিধানসভা নির্বাচনে জেতা নন্দীগ্রাম আসন ধরে রেখে বিজেপি রেজিনগরে জিততে পারে কি না সেটাই এখন দেখার । নজর থাকবে বিরোধীদের দিকেও। নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে গত মাসখানেক ধরে চলতে থাকা ঘটনাবলির কোনও প্রভাব নির্বাচনের উপর পড়ে কি না সেটাই দেখার ।