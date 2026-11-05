LIVE UPDATES: শুরু অনুষ্ঠান, শিল্পনীতি ঘোষণার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্পমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রী-স্বাস্থ্য়মন্ত্রী

LIVE UPDATES: শুরু অনুষ্ঠান, শিল্পনীতি ঘোষণার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্পমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রী-স্বাস্থ্য়মন্ত্রী
Published : November 5, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:10 PM IST
জনসমক্ষে বিজেপি সরকারের শিল্পনীতি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে শিল্পনীতির উদ্বোধন হল । বাংলায় ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বারবার বলত তারা এ রাজ্য়ে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ নেবে । একসময় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে শিল্পের জোয়ার এসেছিল সেই দিন ফিরিয়ে আনবে । সেদিক থেকে এই শিল্পনীতিতে কী থাকবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ।
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মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয় : কুণাল
মমতা শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "বামেদের সময় শিল্প নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল । জমি নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পরিস্থিতি বদলায় । বাংলায় তৈরি হয় ল্যান্ড ব্যাঙ্ক । সেটাই ছিল বাংলার সেরা শিল্পনীতি । এখন বিজেপি নতুন নীতি আনার কথা বলছে । আমরা বলছি, নীতি এমন নতুন হতে হবে যাতে মানুষেক প্রকৃত উন্নয়ন হয় । তা না করে শিল্প নিয়ে মিথ্যা গল্প বললে হবে না ।"
বাংলার ইতিহাসে বিশেষ দিন: মন্ত্রী শঙ্কর
রাজ্য়ের শিল্পনীতি নিয়ে আশাবাদী পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । সংবাদমাধ্যমে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই নীতির দিকে তাকিয়ে বসে আছে । মন্ত্রীর কথায়, "আশা করি এই শিল্পনীতির হাত ধরে বাংলায় নতুন দিন আসবে । বাংলায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক থেকে আজ এক বিশেষ দিন । "
আর কিছু সময়ের অপেক্ষা
আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্য়েই প্রকাশ্যে আসবে রাজ্যের শিল্পনীতি ।
ব্যবসায়ীদের বিশেষ ছাড়
সূত্রের খব, আরও বেশি করে বিনিয়োগ বাংলায় নিয়ে আসতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ ছাড় দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিল্পমন্ত্রী সকলেই আগে এই ইঙ্গিত দিয়েছে ।
গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক
রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার ঠিক আগের দিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এটিই ছিল তাঁর প্রথম বৈঠক। বুধবার সন্ধ্যায় এই বৈঠক হয় । পরে সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান
ইকো পার্কে ভিড়
শিল্পনীতর উদ্বোধন ঘিরে ইকো পার্কের চাঁদের হাট । শিল্প-বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্টরা এসেছেন ।
শিল্পনীতি ঘিরে আগ্রহ
বাংলার এই নয়া শিল্পনীতি ঘিরে বিভিন্ন মহলে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে ।