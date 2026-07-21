LIVE UPDATES: লবডঙ্কার সরকার, বিরলা তারামণ্ডলের সভা থেকে গর্জন 'রাত জাগা মমতার'
Published : July 21, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 1:45 PM IST
এক অচেনা 21 জুলাই দেখছে শহর কলকাতা ৷ এতদিন ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে বিশাল জমায়েত করত মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের দল ৷ একদিন আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী সমর্থকরা ভিড় জমাতেন শহরের বিভিন্ন অংশে ৷ এবার ভোটে হারার পর সবদিক থেকে ছন্নছাড়া তৃণমূল ৷ দলের দুটি শিবির আলাদা করে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান করছে ৷ পৃথক অনুষ্ঠান করছে কংগ্রেসও ৷
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বিজেপি তারকাটা পার্টি, কটাক্ষ মমতার
বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মমতা অভিযগ করেন তাঁদের সভা বানচাল করতে চেয়েছিল বিজেপি ৷ মমতা বলেন, "ওরা রাত 10টায় স্টেজ ভেঙে দিয়েছিল ৷ মাইকের কানেকশন কেটে দিয়েছিল ৷ 600 জনের বাইক বাহিনী হামলা চালায় ৷ 10টা 5 মিনিটে খবর পেয়ে 10টা 15 মিনিটে এসেছি এখানে ৷ মনে রাখবেন রাত 11টার সময় আবার হামলা চালিয়েছে ৷ মাইকের বিজেপির তার কাটা পার্টি ৷ সকাল সাতটার পর এখান থেকে বেরিয়েছি ৷ সারারাত আমরা এখানে পাহারা দিয়েছি ৷"
আগামী নির্বাচনে 100টি আসনও পাবে না বিজেপি : কল্যাণ
ঋতব্রত শিবিরকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, " বেইমানদের সভায় লোক নেই ৷ বিজেপির টিআরপি কমে গিয়েছে ৷ আড়াই মাসে শুভেন্দু অধিকারীরও টিআরপি কমে গিয়েছে ৷ অনেকে বেইমানি করছেন ৷ কিন্তু মনে রাখবেন বিধায়কদের মেয়াদ 2029 সাল পর্যন্ত ৷ নরেন্দ্র মোদি- অমিত শাহ এক দেশ এক নির্বাচন বিল পেশ করতে সাংসদ কিনছেন ৷ এই বিল পেশ হলে 2029 সালে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বাংলাতেও বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ মানে কী হল বিজেপির নিজেই নিজের বাঁশ ডাকছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টির সভা থেকে স্পষ্ট নরেন্দ্র মোদি ভয় পেয়েছেন ৷ এবার ভোট হলে বিজেপি 100টি আসনও পাবে না ৷"
ঋতব্রত শিবিরকে তোপ শোভনদেবের
বিড়লা তারামণ্ডলের সভা থেকে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরকে আক্রমণ করলেন প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আপনারা জানেন মমতার রক্তে তৃণমূল তৈরি হয়েছে ৷ কিন্ত বালিশচাটাদের দল তৈরি হয়েছে বিজেপির দয়ায় ৷" এরপর একটি অংশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ঋতব্রতদের সভায় 100 জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকও যোগ দেননি ৷
অচেনা ছবি হাওড়া-শিয়ালদায়
প্রতি বছর শহিদ দিবসের সভা মানেই হাওড়া এবং শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে চোখে পড়ত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ৷ তাঁদের নিরাপদে ধর্মতলার সভা মঞ্চে পৌঁছে দিতে একাধিক ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা হত ৷ এবার সেই চেনা ছবিতে অনেকটা বদল এসেছে ৷ সভায় যোগ দেওয়ার ভিড় নেই ৷ নেই তৃণমূলের শিবিরও ৷ উল্টোদিকে শিয়ালদা স্টেশনে বহু বছর বাদে ক্যাম্প করেছে কংগ্রেস ৷
ভিড় কংগ্রেসর সভায়
এতকাল 21 জুলাইয়ের অনুষ্ঠান রাজ্যের সদর দফতর বিধান ভবনেই করত কংগ্রেস ৷ এবার পরিবর্তনের বাংলায় অন্য ছবি ৷ শহিদ মিনারে বিরাট মঞ্চ করছে সভা করছে কংগ্রেস ৷ সকাল থেকে বাড়তে শুরু করেছে ভিড় ৷ রাজ্য়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন নেতা-কর্মীরা ৷ বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে অনেকে এসে পৌঁছেছেন বলে দাবি হাত শিবিরের ৷
শহিদ-স্মরণ মমতার
এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "1993 সালের এই দিনে যাঁদের প্রাণ গিয়েছিল তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ৷ তাঁদের আত্মত্যাগ মা-মাটি-মানুষ পরিবারের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা ৷ তাঁদের দেখানো পথে হেঁটে আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে ৷ মানুষ যাতে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন সেটাও নিশ্চিত করতে হবে আমাদের ৷"
সভা-বিভ্রান্তি
আড়াই কিলোমিটারের মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা শহিদ-দিবস ৷ খাতায়-কলমে দুটোই তৃণমূলের ৷ কিন্তু কোনটায় যাবেন তা বুঝতে পারছেন না তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশ ৷
শুভেন্দুর প্রশংসায় চন্দ্রিমা
অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠদের অন্যতম চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের গলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা ৷ তিনি বলেন, "21 জুলাই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না করা অন্যায়। কমিশনের আর্থিক সুপারিশ আগের সরকার মানেনি। গতকাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ৷ "