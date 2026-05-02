LIVE UPDATES: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কমিশনকে অসম্মান করি না, তোপ শুভেন্দুর

LIVE UPDATES: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কমিশনকে অসম্মান করি না, তোপ শুভেন্দুর
Published : May 2, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : May 2, 2026 at 8:49 AM IST
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র-মগরাহাট পশ্চিম এবং ডায়মন্ড হারবার নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরও বিতর্ক থামেনি, বরং নির্বাচন কমিশনের পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্তে সেই উত্তাপ আরও বেড়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই দুই কেন্দ্রের মোট 15টি বুথে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এই পুনর্নির্বাচন চলবে বলে জানানো হয়েছে।
কমিশনের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 11টি বুথ এবং ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের 4টি বুথে পুনর্নির্বাচন করা হবে। এই তালিকায় ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের কোনও বুথের নাম এখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ এই ফলতা কেন্দ্র নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক এবং অভিযোগ উঠে এসেছে। এর আগে বুধবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
অন্যদিকে দু'দফা ভোটগ্রহণ শেষ হতেই স্ট্রংরুম ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে । বৃহস্পতিবার রাতের টানটান পরিস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই উভয় শিবির নিজেদের ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে । শাসক শিবির যেখানে কালীঘাট থেকে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত, সেখানে বিরোধী শিবির কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে চাপ বাড়াচ্ছে । তৃণমূল সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল 4টেয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে । সেখানে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি রাজ্যের বিভিন্ন গণনাকেন্দ্রের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলবেন । গণনার সময় ইভিএমের উপর নজরদারি, রাউন্ডভিত্তিক সতর্কতা এবং স্ট্রংরুম থেকে মেশিন বেরোনোর মুহূর্ত থেকে শেষ গণনা পর্যন্ত কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে- সেই বিষয়ে ওই মিটিং থেকে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
প্রায় একই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বিজেপি ৷ শুক্রবার বেশ কয়েকটি জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিজেপি নেতা সুনীল বনশল ৷ রাজ্য় বিজেপির এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ সূত্রের খবর, ভোটগণনার ক্ষেত্রে দলীয় এজেন্ট থেকে শুরু করে বাকিদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন সুনীল ৷ আজও বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন বিজেপি নেতারা ৷
ভার্চুয়াল বৈঠকে মমতা-অভিষেক
নির্বাচন শেষ হওয়া থেকে একাধিকবার নবান্নে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী মমতা ৷ তবে তাঁর আশঙ্কা ইভিএমে কারচুপি হতে পারে ৷ গণনার সময়ও ঘোরালো পরিস্থিতি তৈরি করে ভোটের ফলাফল পাল্টে দিতে পারে বিজেপি ৷ আর তা যেতে সম্ভব না হয় তাই প্রখম থেকেই তৎপর মমতা ৷ তিনি নিজে গণনা কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন ৷ এবার দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, বিকেল 4টে নাগাদ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই বৈঠকটি হবে ৷ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে থাকবেন ৷ কাউন্টিং এজেন্টদের কী কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দেবেন মমতা-অভিষেক ৷
সুপারভাইজার সংক্রান্ত সুপ্রিম-শুনানি
ভোটগণনা কেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসেবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদেরই নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেল তৃণমূল ৷ আজ, শনিবার সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনবে বিচারপতি পিএস নরসিমা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
মমতাকে তোপ শুভেন্দুর
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মগরহাট পশ্চিমের 11টি বুথে কমিশন আবারও ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই ৷ ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের মাত্র চারটি বুথে হচ্ছে ৷ তবে আমার মনে হয় আরও বেশি বুথে পুননির্বাচন হওয়া উচিত ছিল ৷ বিশেষ করে ফলতার 60টি বুথে আবারও ভোট নেওয়া উচিত ৷ তবে কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁকে আমরা সম্মান জানাই ৷ আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কমিশনকে আক্রমণ করি না, অসম্মান করি না ৷"
শান্তিতে শুরু
ভোটগ্রহণ শান্তি চলছে বলে জানালেন এক ভোটার ৷ তিনি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের 117 নম্বর বুথে ভোট দিয়েছেন ৷ সংবাগদসংস্থা এএনআইকে তিনি জানান, সম্পূর্ণ শান্তিতে ভোটগ্রহণ চলছে ৷ কোথাও কোনও সমস্যা নেই ৷
পাশে জওয়ান
ডায়মন্ড হারবারের বাগদা জুনিয়র হাইস্কুলের 117 নম্বর বুথে প্রবেশ করতে বৃদ্ধ ভোটারকে সাহায্য় করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান ৷
বুথের বাইরে লম্বা লাইন
ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের হরিদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 194 নম্বর বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন ৷
কড়া নিরাপত্তায় ভোট
-মগরাহাট পশ্চিম এবং ডায়মন্ড হারবারের 15টি বুথে শুরু ভোটগণনা ৷ ভোটগ্রহণ ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্য়বস্থা করা হয়েছে ৷