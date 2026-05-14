LIVE UPDATES: উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানে তিনজন, যুগ্ম তৃতীয় হয়েছেন পাঁচ ছাত্র; সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

LIVE UPDATES: উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানে তিনজন, যুগ্ম তৃতীয় হয়েছেন পাঁচ ছাত্র; সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 14, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 11:16 AM IST
পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় 76তম দিনে প্রকাশিত হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট । ফল প্রকাশ করছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার । তাঁর সঙ্গে রয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ।
পরীক্ষার্থীরা সকাল 11টা থেকে অনলাইনে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন । https://result.wb.gov.in/ এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল দেখতে পাবেন । তার সঙ্গে https://play.google.com/store/apps/details?id=wbchse.results.shiksha অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেও ফলাফল দেখা যাবে । আজই পরীক্ষার্থীরা নিজেদের রেজাল্ট স্কুল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন ।
উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীদের
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন এক্স পোস্টে লেখেন, "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই । তোমাদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস আজ সাফল্যের রূপ নিয়েছে । জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অর্জিত সাফল্য যেন তোমাদের সামনের পথে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে । আমি কামনা করি, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করো এবং তোমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য গৌরব বয়ে আনো । সকলের জন্য রইল অনেক শুভকামনা ও আশীর্বাদ ।"
উচ্চ মাধ্যমিকে তৃতীয়রা
তৃতীয় স্থানে রয়েছেন পাঁচ জন ৷ প্রত্যেকেরেই প্রাপ্ত নম্বর 494 ৷ প্রীতম বল্লভ, তন্ময় মণ্ডল, দেবপ্রিয় মাঝি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, সৌম্য রায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, শুভায়ন মণ্ডল সিউড়ি পাবলিক স্কুল ৷
মেয়েদের মধ্যে প্রথম
মেয়েদের মধ্যে প্রথম মেঘা মজুমদার ৷ রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে ৷ শ্রীরামপুরের স্কুলের ছাত্রী ৷
উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম-দ্বিতীয়
প্রথম আদৃত পাল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন 496 ৷ 99.02 শতাংশ নম্বর পেয়েছে ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তিনজন ৷ এদের প্রত্যেকেরেই নম্বর 495 ৷ তাঁরা হলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ জিষ্ণু কুণ্ডু ৷ ঐতিহ্য পাঁচাল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ও ঋতব্রত নাথ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ৷
উচ্চ মাধ্যমিকে এবার পাশের হার
উচ্চ মাধ্যমিকে এবার পাশের হার 91.23 শতাংশ ৷ জেলাভিত্তিক পাশের হারে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর , দ্বিতীয় হাওড়া, তৃতীয় উত্তর 24 পরগনা , চতুর্থ হুগলি , পঞ্চম উত্তর 24 পরগনা , নদিয়া , পশ্চিম মেদিনীপুর , কলকাতা , পুরুলিয়া , দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম , বীরভূম, মুর্শিদাবাদ , কালিম্পং , উত্তর দিনাজপুর , দক্ষিণ দিনাজপুর , পূর্ব বর্ধমান , মালদা , কোচবিহার , বাঁকুড়া , আলিপুরদুয়ার , পশ্চিম বর্ধমান , জলপাইগুড়ি ৷
এবার মার্কশিটে পরীক্ষার্থীদের ছবি থাকছে
মার্কশিটে পরীক্ষার্থীদের ছবি দেওয়া থাকছে, জানালেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার ৷ সকাল 11টা থেকে সমস্ত ওয়েবসাইট থেকে ফলাফল দেখতে পারবে ৷
রেজাল্ট বেরনোর আগে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সংসদের
ফলপ্রকাশের আগে সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ আজকেই স্কুল থেকে সকলকে মার্কশিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ অনলাইনেও মার্কশিট ডাউনলোড করা যাবে ৷ সেরার তালিকায় রয়েছে 10 জন ৷
চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
এবছর তিনটে সেমেস্টার মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 7 লাখ 10 হাজার । যার মধ্যে ছাত্র ছিল 44.40% এবং ছাত্রী 55.60% । ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় 66,386 জন বেশি । এই বছর সেমেস্টার 4 -এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 6 লাখ 35 হাজার 864 । পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দিচ্ছেন প্রায় 15 হাজার 495 । সেমিস্টার -3 - এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 59 হাজার 452 । মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল 2103 ।