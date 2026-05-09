ETV Bharat / state

LIVE UPDATES: শুভেন্দুর শপথে যোগ দিতে কলকাতায় মোদি, বিমানবন্দরে অবতরণ প্রধানমন্ত্রীর

oath ceremony live page
শুভেন্দুর শপথ ঘিরে সাজো সাজো রব (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 9:30 AM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 10:18 AM IST

Choose ETV Bharat

বাংলায় প্রথম বারের জন্য সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নয়া মন্ত্রিসভা ৷ শপথগ্রহণের জন্য 25 বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনটিই বেছে নিয়েছে বিজেপি ৷ আজ পর্যন্ত রাজ্যে যতবার নয়া সরকার গঠনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে, তার একটিও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়নি ৷ এই প্রথম কোনও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে ঐতিহাসিক ব্রিগেডে ৷ ইতিমধ্যে বিজেপি সূত্রে খবর, এবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা থাকছেন অনুষ্ঠানে ৷

মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই জল্পনার অবসান হয় শুক্রবার সন্ধ্যায় ৷ জানা যায়, শুভেন্দু অধিকারী হতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ৷ নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁকে দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ সেখান থেকে তিনি লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করেন ৷ উল্লেখ্য, গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ 207টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিজেপি ৷ তার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ দৌড়ে প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু ৷ শুক্রবার সর্বসম্মতি ক্রমেই তাঁকেই নেতা বেছে নিলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা ৷

LIVE FEED

10:16 AM, 9 May 2026 (IST)

ব্রিগেড মুখী বিজেপি কর্মী সমর্থকরা

আর কিছুক্ষণ বাদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই শপথ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে দুর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। কেউ বাস থেকে নেমে, কেউ মেট্রো থেকে বেরিয়ে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। মুখে জয় শ্রীরাম স্লোগান, ভারত মাতা কি জয়।

BJP GOVT OATH TAKING CEREMONY
ব্রিগেডের পথে বিজেপি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

10:06 AM, 9 May 2026 (IST)

বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন করবে বিজেপি: দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন হবে বলে আশা প্রকাশ করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ রাজ্য়ে বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার সকালে কলকাতায় আসেন ফড়নবিশ ৷ সাংবাদিকদের তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্ব বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন হবে ৷

oath ceremony live page
প্রস্তুত মঞ্চ (ইটিভি ভারত)

9:47 AM, 9 May 2026 (IST)

এলেন চন্দ্রবাবু

বিজেপির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এলেন অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ তাঁর সঙ্গে আছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ৷

9:37 AM, 9 May 2026 (IST)

বাংলার মানুষের আশা পূরণের দায়িত্ব আমাদের: শঙ্কর

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে বিজেপির জয়ী প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এটা আমাদের সবার জন্য গৌরবের বিষয় ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে আমরা বিজয়ের পতাকা ওড়াব ৷ আজ সেই ঐতিহাসিক দিন উপস্থিত ৷ এখন বাংলার মানুষের আশা পূরণের দায়িত্ব আমাদের উপর ৷ আমরা সেই কাজ করব ৷"

9:22 AM, 9 May 2026 (IST)

এসে পৌঁছলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷

6:58 AM, 9 May 2026 (IST)

কালীঘাটে রবীন্দ্রস্মরণে মমতা

একদিকে যখন রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ব্রিগেডের ময়দানে শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক সেই সময়েই কালীঘাটের বাসভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করবেন সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বঙ্গ রাজনীতির এই দুই ভিন্ন মেরুর ছবির সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্যবাসী। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলনেত্রীর এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি, তাই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক তাৎপর্য যথেষ্ট বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজ্যের ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দুই পক্ষের দুই আলাদা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কৌতূহল বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে।

Last Updated : May 9, 2026 at 10:18 AM IST

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI BECOMES BENTGAL CM
NEW BENGAL CABINET
SUVENDU ADHIKARI NARENDRA MODI
বিজেপির মন্ত্রিসভায় একাধিক চমক
BJP GOVT OATH TAKING CEREMONY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.