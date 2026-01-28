এসআইআর মানে সর্বনাশ ! সিঙ্গুরের সভা থেকে দাবি মমতার ; কটাক্ষ মোদি-শাহকে
Published : January 28, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 2:50 PM IST
ভোট বড় বালাই ! নির্বাচন এলে সিঙ্গুরকে নিয়ে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে শাসক থেকে বিরোধী সবপক্ষ ৷ কৃষি ও শিল্পের দাবি ওঠে সিঙ্গুরের মাটি থেকে । কিন্তু সেদিনের সেই আন্দোলনের জমি আজ চাষের অযোগ্য ৷ শিল্প কবে এবং কোথায় হবে তা জানা নেই কারও ৷ কৃষকদের দাবি, সিঙ্গুরের জমি চাষযোগ্য করে দিক সরকার ৷ একাংশ আবার বলছেন, "শেষমেশ চাষের ব্যবস্থা করা না-গেলে সিঙ্গুরের মাটিতে শিল্পই হোক ৷" এবারে ভোটের মরশুম শুরু হতেই সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 18 জানুয়ারির সেই সভার 10 দিনের মাথায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনিও বিরাট সভা করবেন ৷ মন্ত্রী বেচারাম মান্না থেকে শুরু করে হুগলির তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বলছেন, রেকর্ড ভিড় হবে সভায় ৷ যে জমিতে টাটার কারখানা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে শিল্প স্থাপন নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি মোদি ৷ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না-হলে, সিন্ডিকেট রাজ শেষ না-হলে, বিনিয়োগ আসবে না-বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু প্রশ্ন, সভা থেকে মমতা কী বলবেন ?
LIVE FEED
এনআরসি হতে দেব না : মমতা
সিঙ্গুরের সভা থেকে মমতা বলেন, "এসআইআরের জন্য নিজেদের শেষ করে দেবেন না ৷ ভয় পাবেন না ৷ কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না ৷ এনআরসি হতে দেব না ৷ এই অহঙ্কার ভেঙে চুরমার করব ৷ "
মোদি-শাহকে কটাক্ষ মমতার
সভা থেকে এসআইআরে মহিলাদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ তাঁর অভিযোগ, বিবাহিত মহিলাদের হয়রান করছে নির্বাচন কমিশন ৷ বিয়ের পর মহিলাদের পদবি বদল নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ৷ এ কথা বলে মমতার প্রশ্ন, "প্রধানমন্ত্রী বলুন, আপনার স্ত্রীর টাইটেল কী ? বলুন হোম মিনিস্টার আপনার বউয়ের টাইটল কী ! "
বিজেপি শুধু বড় বড় কথা বলেস কটাক্ষ মমতার
সিঙ্গুর থেকে মমতা বলেন, " এই মাটি আমায় জিতিয়ে দিয়েছিল ৷ এখানে আমি 26 দিন অনশন করেছিলাম ৷ দরকারে আরও করতাম ৷ এই মাটি থেকে কৃষি জমি ফিরিয়ে দেব বলেছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছি ৷ কিন্তু তোমরা (বিজেপি) সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে আমায় গালাগালি দেওয়া ছাড়া আরবড় বড় কথা বলা ছাড়া আর কিছু করেনি ৷"
জেলে যেতে ভয় পাই না: মমতা
সিঙ্গুরের সভা থেকে মমতায় আরও একবার বলেন, "আমি জেলে যেতে ভয় পাই না ৷ আমি জেলে গেলে মা-বোনেরা জবাব দেবে ৷ ঘরে ঘরে নাড়ু তৈরি হবে !"
বিজেপি লুটেরাদের পার্টি : মমতা
মমতা বলেন, "আমার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল ৷ দিল্লিকা লাড্ডুর চেহারা দেখার জন্য ৷ কিন্তু আজ একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ কিন্তু আজ না-হলে কাল আমি যাবই ৷ মানুষের অধিকার আপনারা কাড়বেন, আর আমি চুপ করে বসে থাকব, তা হয় না, আমি কোর্টে যাব, সাধারণ মানুষের জন্য , সব প্রমাণ আছে, জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে ৷ একজন মানসিক প্রতিবন্ধীকেও মৃত বলে দেখানো হয়েছে (এসআইআরের খসড়া তালিকায়) ৷ শশী পাঁজা থেকে শুরু করে জয় গোস্বামী এবং অমর্ত্য সেনকে ডেকে পাঠিয়েছে ৷ এরপরই মমতা বলেন, বিজেপি লুটেরাদের পার্টি, ঝুটেরাদের পার্টি ৷ এত মানুষের মৃত্যুর জবাব একদিন দিতেই হবে ৷
নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ
সিঙ্গুরের সভা থেকে বাংলাকে তাঁর সরকার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন ৷ সেই সিঙ্গুর থেকেই সেই দাবি খারিজ করলেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "কারা নাকি বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ৷ কিন্তু আপনি করেননি ৷ আপনার সরকার করেনি ৷ এর জন্য 5 বস্তা বই পাঠিয়েছিলাম, দিল্লিতে, আমাকে গবেষণার দল গড়তে হয়েছে ৷ " এরপরই মমতা বলেন, "বাংলায় কথা বললে ওরা বিহারে মারে ,মধ্যপ্রদেশ আর ওড়িশাতেও মারে (বিজেপি) ৷ তারাই আবার বাংলা দখল করতে চাইছে ৷"
আশা কর্মীদের ধন্যবাদ দিলেন মমতা
সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে আশা কর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন মমতা ৷ তাঁকে বলতে শোনা গেল, আপনারা ভালো কাজ করছেন ৷ ধৈর্য ধরুন ৷ কয়েকদিন আগে আশা কর্মীরা আন্দোলন করেছিলেন ৷
এসআইআরে মৃতদের জন্য় তিনদিনে 26টি কবিতা লিখেছি : মমতা
এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত 140 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি মমতার ৷ এই তালিকায় বিএলও থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটার সকলেই আছেন ৷ প্রয়াতদের স্মরণ করতে তিন দিনে 26টি কবিতা লিখেছেন বলে দাবি মমতার ৷ তার মধ্য়ে মঞ্চ থেকে একটি পড়েও শোনান মুখ্যমন্ত্রী ৷ এবারের কলকাতা বইমেলায় তাঁর 9টি বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানান মমতা ৷ এ নিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা হল 162 ৷
দলীয় পতাকার পাঞ্জাবি গায়ে সভায় হাজির তাইবুল
দলীয় পতাকার পাঞ্জাবি গায়ে হাজির মমতার সভায়। খানাকুল থেকে পায়ে হেঁটে সভায় এলেন তৃণমূল সমর্থক তাইবুল মন্ডল। সভাস্থলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ছাড়াও স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ভিড় দেখা গিয়েছে। তারই মাঝে দলীয় পতাকার পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে প্রায় 60 কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে এটা সভায় এলেন তাইবুল।
মমতার সঙ্গে দেব ও রচনা
সরকারি অনুষ্ঠানে মমতার সঙ্গে উপস্থিত আছেন স্থানীয় সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেব-সহ অনেকে ৷ আছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷
সিঙ্গুরে পৌঁছলেন মমতা
সরকারি সভা এবং দলীয় সভায় অংশ নিতে সিঙ্গুরে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷