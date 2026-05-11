LIVE UPDATES: মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে শমীকের বাড়ি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
Published : May 11, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 10:03 AM IST
শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া পর আজ শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক ৷ তাঁর সঙ্গে শপথ নেওয়া পাঁচ মন্ত্রীর দফতর নির্ধারিত হবে আজ ৷ পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও এদিন বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত শপথ নেওয়া পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়েই এই হাই-প্রোফাইল প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকটি সারবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর এখন এই বৈঠকের দিকেই নিবদ্ধ ।
এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই নবনিযুক্ত ওই পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে দফতর বণ্টন করা হবে । কে, কোন দফতরের দায়িত্ব পান, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে ।মন্ত্রিসভার এই প্রথম বৈঠকের পাশাপাশি এদিন নবান্নে দিনভর একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে আগামিদিনের প্রশাসনিক রূপরেখা এবং সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি স্থির করবেন তিনি ।
মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে শমীক সাক্ষাতে শুভেন্দু
নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের উদ্দেশে বেরিয়ে প্রথম শমীক ভট্টাচার্যের বাড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
নবান্নের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরোলেন শুভেন্দু
নিজ বাসভবন থেকে নবান্নের উদ্দেশ্যে বেরোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আজ নবান্নে রাজ্য সচিবালয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন তিনি ।