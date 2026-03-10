SIR LIVE: সব বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা, ইভিএমে থাকবে প্রার্থীদের রঙিন ছবি

SIR LIVE: সব বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা, ইভিএমে থাকবে প্রার্থীদের রঙিন ছবি
Published : March 10, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 12:55 PM IST
নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সফরের শেষ দিনেও অস্বস্তি এড়ানো গেল না ৷ এদিন সকালেও মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ সকাল 7টা 15 নাগাদ মঙ্গলবার বেলুড় মঠে পৌঁছন তিনি ৷ বেলুড় মঠ যাওয়ার সময় দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের নীচে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে জ্ঞানেশ কুমারকে কালো পতাকা দেখান, গো-ব্যাক স্লোগান তোলেন ৷ বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের তরফে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় । প্রথমে তিনি বেলুড় মঠের মূল মন্দিরে যান । তারপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দের সঙ্গে দেখা করেন ৷ এরপর দক্ষিণেশ্বর এবং আদ্যাপীঠেও যান মুখ্য়নির্বাচন কমিশনার ৷ এর আগে রবিবার রাতে কলকাতায় আসার পর সোমবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷ তৃণমূলের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক ঘিরে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ শাসক শিবিরের প্রতিনিধি তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন ৷ আরেক প্রতিনিধি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, তাঁদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি কমিশন ৷ এমনই নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য়ে মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷
LIVE FEED
রঙিন ছবি
জ্ঞনেশ কুমার জানালন, সমস্ত ইভিএমে সব প্রার্থীর রঙিন ছবি থাকবে ৷
ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, পশ্চিমবঙ্গে 80 হাজারেরও বেশি পোলিং স্টেশন আছে ৷ প্রতিটি জায়গায় ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে ৷ তাছাড়া 10 হাজার পোলিং স্টেশন হবে মহিলা পরিচালিত ৷ 634টি আদর্শ পোলিং স্টেশন তৈরি হবে ৷
বাংলা জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় গানের মাটি
মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিকদের জানান, বাংলার মাটি ভারতে জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় গান উপহার দিয়েছে ৷
শুরু সাংবাদিক সম্মেলন
কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ ফুল বেঞ্চ ৷