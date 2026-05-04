Bhabanipur Assembly Result LIVE UPDATES: ভবানীপুরে লিড শুভেন্দুর, 'খতম, পুরা খতম': মন্তব্য বিরোধী দলনেতার
Published : May 4, 2026 at 9:58 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 11:12 AM IST
নজিরবিহীন 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের কেন্দ্রে রয়েছে ভবানীপুর ৷ এই আসনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরই একদা বিশ্বস্ত সঙ্গী শুভেন্দু অধিকারীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ৷ ভোটগণনার আগের দিন রাতে কর্মীদের সতর্ক করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'পরিকল্পিতভাবে লোডশেডিং করে দেওয়া হচ্ছে ৷ সিসিটিভি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং স্ট্রং রুমে গাড়ি যাতায়াত করছে।' এর আগের বার 2021 সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেবার পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী ৷
মোদিজির জয়: শুভেন্দু
সকালের ট্রেন্ড অনুযায়ী রাজ্যে এগিয়ে বিজেপি ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "হিন্দু ইভিএম বিজেপি ৷ খতম, পুরো খতম ৷ সরকার গড়ছে বিজেপি ৷"
ভবানীপুরে ফুটবে পদ্ম ?
ভবানীপুরে দ্বিতীয় রাউন্ড গণনার পর এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি পেয়েছেন 6 হাজার 380 ভোট ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো পেয়েছেন 4 হাজার 822 ভোট ৷ সরকার গড়ছেন তাঁরাই, নিশ্চিত বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
প্রথম রাউন্ড শেষে এগিয়ে মমতা
প্রথম রাউন্ডের শেষে 1 হাজার 900-র ও বেশি ভোটে এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন 1 হাজার 670 ভোট ৷
ভবানীপুরে এগিয়ে কে ?
সকাল 8টা থেকে ভোটগণনা শুরু হয়েছে ৷ অন্যান্য বিধানসভায় কে এগিয়ে, তা জানা গেলেও হাইভোল্টেজ ভবানীপুর আসনের কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দিদি বলে দিয়েছেন, 200-র বেশি আসনে আমরা জিতব ৷ সেই আশা নিয়েই রয়েছি ৷"