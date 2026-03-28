LIVE UPDATES: মিথ্যা-ভয় ও হিংসাকে পাথেয় করে বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে : শাহ

LIVE UPDATES: মিথ্যা-ভয় ও হিংসাকে পাথেয় করে বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে : শাহ
Published : March 28, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 1:40 PM IST
আক্রমণের পাল্টা প্রতি আক্রমণ। অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ ৷ প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রুতি রাজনীতিতে এসবই-ভীষণ চেনা শব্দবন্ধ ৷ তবে শনিবারের কলকাতা দেখতে চলেছে চার সিটের পাল্টা চার্জশিট ৷ সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তবে এপ্রিলের শুরুতেই ইস্তেহার প্রকাশ করবে বিজেপি ৷ তৃণমূল অবশ্য গত সপ্তাহেই ইস্তেহার প্রকাশস করেছে ৷
তবে এদিন বিকেলেই বিজেপির পাল্টা চার্জশিট পেশ করবে তৃণমূল ৷ তবে শনিবারের এই রেষারেষি শুরুর অনেক আগে রাজনৈতিক আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছেন অমিত ৷ শুক্রবার এক সর্বভারতীয় সম্মান মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি সরকারের 'নম্বর টু' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন ৷ এসআইআর নিয়ে করা তার কয়েকটি সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শাহের কটাক্ষ, মমতা এখন থেকেই নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের কী বলবেন, সেটাও ঠিক করে রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী।
সাংবাদিক সম্মেলন থেকে একাধিক প্রসঙ্গে তৃণমূল করে শাহ বলেন, " বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি ৷"
অনুপ্রবেশ নিয়ে তোপ অমিতের
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, "বাংলা থেকে গোটা দেশে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিজেপি ঠিক করেছে দেশের মানুষের সামনে বাংলার মনের কথা তুলে ধরতে চাই ৷"
চার্জশিট পেশ করল বিজেপি
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল বিজেপি ৷