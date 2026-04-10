LIVE UPDATES: সংকল্প পত্র প্রকাশের আগেই ফের বাংলায় পরিবর্তনের ডাক শাহের

LIVE UPDATES: সংকল্প পত্র প্রকাশের আগেই ফের বাংলায় পরিবর্তনের ডাক শাহের
প্রথমে চার্জশিট, এবার সংকল্প পত্র ৷ ক্ষমতায় এলে আগামী পাঁচ বছর বাংলার জন্য কী করতে চাইছে তা জানাতে শুক্রবার সকালে সংকল্প পত্র বা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ এরপর পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় জনসভা করবেন শাহ ৷ বিকেলে খড়গপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের হয়ে রোড-শো-ও করবেন ৷ বাংলা দখল করতে তৃণমূলকে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ দিল্লি থেকে প্রায় নিত্যদিনই ভোট প্রচারে বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের অন্যান্য হেভিওয়েট নেতা ও তারকারা ৷ নরেন্দ্র মোদির ভোট প্রচারের পরের দিনই বঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ইস্তেহার প্রকাশ করছে বঙ্গ বিজেপি ৷ সেটির নাম দেওয়া হয়েছে সংকল্পপত্র ৷ দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর উপস্থিতিতেই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ বঙ্গ বিজেপির ৷ এরপর আগামিকাল বাংলায় নির্বাচনী প্রচার চালাবেন মোদি ও শাহ ৷ আলাদা আলাদা জায়গায় তাঁদের সভা করার কথা ৷
সকালে টুইট-বার্তা শাহের
বিজেপির সংকল্প পত্র ঘোষণার আগে আরও এক বাংলায় পরিবর্তনের বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, বাংলায় পরবির্তনের আবহ তৈরি হয়েছে ৷ তৃণমূলের 'ভয়ের রাজত্বের' অবসান হবে ৷ সংকল্প পত্র প্রকাশের পর এদিন তাঁর আর কী কী কর্মসূচি আছে সেটাও জানান শাহ ৷