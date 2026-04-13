LIVE UPDATES: কবি গুরুর স্বপ্নের ভয়শূন্য বাংলা গড়া বিজেপির লক্ষ্য: শাহ

LIVE UPDATES: কবি গুরুর স্বপ্নের ভয়শূন্য বাংলা গড়া বিজেপির লক্ষ্য: শাহ
Published : April 13, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 1:34 PM IST
নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে প্রচারের ঝাঁজ ততই বাড়ছে ৷ সমস্ত রাজনৈতিক দলই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভোট প্রচারে ৷ কখনও রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ও কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ বীরভূমে আজ একই দিনে তৃণমূল-বিজেপির হেভিওয়েট প্রচার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিউড়িতে সভার দিনই বীরভূমের নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ ৷ মমতার সভা থেকে মাত্র 30 কিলোমিটার দূরে ময়ূরেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডলের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ প্রার্থী ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত রয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বঙ্গভোটে জিতে সরকার গড়তে মরিয়া বিজেপি ৷ আজকের সভা থেকে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক উদ্দেশ্যে শাহ কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷
শাহের 'চেলা' কটাক্ষ
শাহ বলেন, "550 বছর ধরে অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি করা যাচ্ছিল না ৷ ভগবান রামকে তাঁবুতে বসে থাকতে হয়েছিল ৷ কিন্তু 2019 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হয়েছে ৷ আর বাংলায় মমতাদির চেলা হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদ তৈরি করছেন ৷ "
বিজেপির সরকারে কমিশন রাজ শেষ হবে : শাহ
দুবরাজপুরের সভা থেকে শাহ বলেন, "বীরভূম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দলাল বসুর ভূমি ৷ কিন্তু এই বাংলায় তৃণমূল তোলাবাজির সরকার চালাচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষকে যে কোনও কাজ করতে সিন্ডিকেটরের লাগে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিন্ডিকেটের চক্রীদের উল্টো করে ঝোলানো হবে ৷ কমিশন-কাটমানির রাজত্ব শেষ হবে ৷"
বীরভূমের সভায় অমিত
বীরভূমে একাধিক নির্বাচনী সভা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷