বিধানসভায় 45 শতাংশ ভোট চায় বিজেপি : শাহ

বিধানসভায় 45 শতাংশ ভোট চায় বিজেপি : শাহ
Published : January 31, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 1:02 PM IST
একমাসের মাথায় আবার পশ্চিমবঙ্গে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ শুক্রবার রাতে কলকাতায় পৌঁছন তিনি ৷ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্য় বিজেপির নেতারা ৷ এরপর নিউটাউনের একটি হোটেলে বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি ৷ শনিবার সকালে তাঁর প্রথম কর্মসূচি আছে ব্যারাকপুরে ৷ সেখানে জনসভায় অংশ নিয়ে দুপুরে শিলিগুড়িতে চলে যাবেন বিজেপির ইতিহাসের এই সফলতম সভাপতি ৷ সেখানে একটি কর্মিসভায় উপস্থিত থাকবেন ৷ এরপর দিল্লি ফেরার আগে আবারও নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা শাহের ৷ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসছে ৷ সেই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ তার আগে আরও একবার কলকাতায় এসে বঙ্গ-বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ভোটের রণকৌশল নিয়ে অমিত শাহ আলোচনা করেছেন বলেই জানা গিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, আগেরবার এসে তিনি যে দিকনির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপিকে, তার কতটা রূপায়ণ হল, সেই বিষয়ে এবার খোঁজ করতে পারেন৷ পাশাপাশি ভোটের প্রচার থেকে প্রার্থী বাছাই নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হতে পারে ৷
LIVE FEED
আনন্দপুরের ঘটনায় ব্য়বস্থা হবে দাবি শাহের
আনন্দুুপুরের মোমো কারখানার মালিককে কেন গ্রেফতার করা হয়নি, সভা থেকে সেই প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, এই দুর্ঘটনার ন্যায় বিচার হওয়া উচিত ৷ সবার প্রথমে এর জন্য দায়ী লোককে গ্রেফতার করা উচিত ৷ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "দোষীদের আপনি যত ইচ্ছা আড়াল করুন ৷ এপ্রিল মাসে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে দোষীদের গ্রেফতার করবে ৷ "
শাহের বন্দেমাতরম-তোপ
শাহ বলেন, " এটা বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার সারা দেশে বন্দেমাতারমকে আবার নতুন করে ছড়াতে চায় ৷ আর তার জন্য় সংসদে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ৷ কিন্তু তৃণমূল সাংসদরা ওই আলোচনার বিরোধিতা করছিলেন ৷ এটা কি বাংলা সহ্য করতে পারে ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, বন্দমাতরমের বিরোধিতা মানে নরেন্দ্র মোদির বিরোধিতা নয়, বাংলার ঐতিহ্যের বিরোধিতা করা ৷"
আনন্দপুরে মৃতদের শ্রদ্ধা জানালেন অমিত
সভার শুরুতে শাহ বলেন, "আনন্দপুরে গুদামের আগুনে মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করতে চাই ৷ এটা কোনও দুর্ঘটনা নয় ৷ এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দুর্নীতির ফল ৷"
শমীকের তোপ
ব্যারাকপুরের সভা থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টচার্য বলেন, "যতই করব হামলা, বিজেপি নেবে বাংলা ৷"
ব্যারাকপুরের সভায় পৌঁছলেন শাহ
নিউটাউনের হোটেল থেকে রওনা দিয়ে ব্যারাকপুরের সভায় পৌঁছলেন শাহ ৷