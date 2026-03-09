নির্বাচনের প্রস্তুতি! শহরের সম্ভাব্য অশান্তি সৃষ্টিকারীদের তালিকা জমা পড়ল লালবাজারে

নির্বাচনের প্রস্তুতি! শহরের সম্ভাব্য অশান্তি সৃষ্টিকারীদের তালিকা জমা পড়ল লালবাজারে
এবার বিধানসভা ভোটের আগে এখনও পর্যন্ত প্রায় 83 জন 'দাগি' দুষ্কৃতীর নাম জমা পড়েছে লালবাজারে ।
Published : March 9, 2026 at 3:43 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনে যে কোনও রকমের অশান্তি এড়াতে তৎপর কলকাতা পুলিশ ৷ নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার প্রস্তুতিতে একে একে নানা পদক্ষেপ করছে লালবাজার ৷ দিনকয়েক আগে নগরপাল শহরের প্রত্যেক থানার অ্যান্টি রাউডি অফিসারকে (গুন্ডা কিংবা সমাজবিরোধীদের ধরতে সিদ্ধহস্ত এআরও) নিজ নিজ ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশকে একটি 'রাফ রেজিস্টার' (বিশেষ ডাইরি বা খাতা) জমা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ শহরের সমস্ত দুষ্কৃতীদের নামের তালিকা ও ঠিকুজি-কুষ্ঠি ভালোভাবে নথিবদ্ধ করা হয় এই বিশেষ খাতায় ৷ সোমবার সেই রিপোর্ট জমা পড়ল কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রের খবর, এবার বিধানসভা ভোটের আগে এখনও পর্যন্ত প্রায় 83 জন 'দাগি' দুষ্কৃতীর নাম জমা পড়েছে লালবাজারে । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রত্যেকবারের তুলনায় এবারে আমাদের কাজটা একটু বেশি, নজরদারিও বেশি ৷"
লালবাজার সূত্রের খবর, এই দাগিদের এলাকার মধ্যে প্রথমেই আছে বেলেঘাটা, তপসিয়া, কড়েয়া, ফুলবাগান, ভাঙড় থানা ও কলকাতা পুলিশের নয়া সংযুক্ত এলাকার নাম । তাছাড়াও বেহালা, পর্ণশ্রী, ঠাকুরপুকুরের দাগিরাও এই তালিকায় রয়েছে । লালবাজার সূত্রের খবর, এই থানা এলাকাগুলিতেই বেশি দুষ্কৃতীদের নাম উঠে এসেছে । বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শহরের মোট 83 জন দুষ্কৃতীকে 'দাগি' বা সম্ভাব্য ট্রাবল মঙ্গার অর্থাৎ ঝামেলাসৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে লালবাজার ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তালিকা তৈরি করতে প্রত্যেক থানার এআরও-কে সাহায্য করেছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একাধিক তদন্তকারী । মূলত তাঁরা 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং 2024 সালের লোকসভা ভোটের সময় ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনার তথ্য, পরিসংখ্যান এবং পুলিশের চার্জশিটের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করেছেন । যদিও এখনও রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি, তবুও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ ।
সম্প্রতি প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই পুলিশের তৎপরতা আরও বাড়তে দেখা গিয়েছে । আপাতত 20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় মোট 83 জনকে সম্ভাব্য গোলমাল সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে জানা গিয়েছে । এর মধ্যে ইতিমধ্যেই 64 জনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । বাকি 19 জনের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই পদক্ষেপ করা হবে ।
পুলিশের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতার বেহালা ডিভিশন এবং সাউথ-ইস্ট ডিভিশনে সবচেয়ে বেশি দাগি দুষ্কৃতীর সন্ধান মিলেছে । এই দুই এলাকায় 11 জন করে দুষ্কৃতীর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে । এর পরে রয়েছে ভাঙড় এবং ইস্ট ডিভিশন, যেখানে 10 জন করে দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই এই তালিকা আরও বাড়তে পারে । অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, ভোটের সময় দুষ্কৃতীদের সক্রিয়তা বাড়ে । সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা দাগি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার । শুধু হুলিয়া জারি নয়, প্রয়োজনে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার কথাও বলা হয়েছে । বিশেষ করে বহুদিন ধরে কার্যকর না-হওয়া জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে লালবাজার থেকে কলকাতা পুলিশের সব ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । সেই নির্দেশ মেনেই শহরের বিভিন্ন থানায় ইতিমধ্যেই আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, খুব শিগগিরই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তার আগেই প্রতিটি থানাকে তাদের এলাকায় সক্রিয় দাগি দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল ।