21 জনের তালিকায় প্রথম নাম স্ত্রীর ! মুণ্ডচ্ছেদ করা স্বামীর মোটিভ ঘিরে বাড়ছে রহস্য

21 জনের তালিকায় প্রথম নাম স্ত্রীর ! মুণ্ডচ্ছেদ করা স্বামীর মোটিভ ঘিরে বাড়ছে রহস্য
MURDER RECONSTRUCTION: পুলিশ সূত্রে খবর, রিন্টু ঘোষের ঘর থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখানে রয়েছে 21 জনের নামের তালিকা ৷
Published : November 12, 2026 at 7:56 AM IST
গঙ্গারামপুর, 12 নভেম্বর: স্ত্রীর মুণ্ডচ্ছেদ করে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের হাতে।
স্ত্রী সীমা সরকার ঘোষকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া স্বামী রিন্টু ঘোষকে বুধবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য তার বাড়িতে নিয়ে আসে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বয়ানের ভিত্তিতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। আর তাতেই সামনে আসে খুনের নৃশংসতার আরও কিছু তথ্য।
অভিযুক্তের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি চিঠি, যেখানে 21 জনের নামের তালিকা রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আর সেই তালিকায় সবার প্রথমে স্ত্রী সীমার নাম।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত রিন্টুর ঘর থেকে একটি চিঠি উদ্ধার হয়েছে। সেই চিঠিতে প্রায় 21 জনের নামের তালিকা রয়েছে। তালিকার একেবারে প্রথমে তার স্ত্রী সীমার নাম। ওই তালিকার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
ঘটনার পুনর্নির্মাণের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর অভিযুক্ত রিন্টুকে ফের গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চিঠি এবং নামের তালিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ঘটনার দিন অভিযুক্ত রিন্টু প্রথমে তার স্ত্রীর পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে, এরপর পাশের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে শুইয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার গলায় কোপ বসিয়ে দেহ থেকে মুণ্ড আলাদা করে দেয়। রক্তাক্ত হয় ঘরের মেঝে।
এরপরেই স্ত্রীর কাটা মুণ্ড নিয়ে বাড়ির মন্দিরে বসে পড়ে অভিযুক্ত রিন্টু ৷ এদিকে, পুলিশের ঘটনার পুনর্নির্মাণ ঘিরে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। গোটা নারায়ণপুর ঘোষপাড়া এলাকা এখনও থমথমে। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পলি ঘোষ বলেন, "এই সমস্ত অপরাধীদের ফাঁসি না হলে এনকাউন্টার করা উচিত। এরা যদি ছাড়া পায়, তাহলে আবারও বাড়িতে এসে এই ধরনের ঘটনা ঘটাবে। আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কে আছি।"
আরও এক বাসিন্দা অঙ্গদ দাস বলেন, "আমরা চাইছি রিন্টু ঘোষের ফাঁসি হোক। মহিলারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। মহিলারা যখন শুনেছেন, তাকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে তাঁরা আবারও থানায় গিয়েছিলেন শাস্তির দাবিতে। সে যদি আবার এখানে ফিরে আসে, তাহলে নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। ফলে আমরা চাই তার কঠোরতম শাস্তি হোক।"
গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার বলেন, "গঙ্গারামপুরের চার নম্বর ওয়ার্ডে স্ত্রীকে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য রিন্টু ঘোষকে নিয়ে আসা হয়েছিল তার বাড়িতে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় 21 জনের নামের একটা তালিকা। আমরা সেই তালিকা সংগ্রহ করেছি। কী কারণে এই 21 জনের নাম রয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"