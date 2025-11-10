ETV Bharat / state

ডিসেম্বর থেকে বাড়ছে মদের দাম, নির্দেশিকা জারি আবগারি দফতরের

আগামী মাস থেকে রাজ্যে বাড়ত চলেছে মদের দাম ৷ বিয়ার ছাড়া অন্য সব পানীয়র ক্ষেত্রেই বর্ধিত দাম কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

রাজ্যে বাড়ছে মদের দাম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2025 at 3:21 PM IST

কলকাতা, 10 নভেম্বর: ইংরেজি নববর্ষের আগেই রাজ্যে বাড়তে চলেছে মদের দাম ৷ আগামী 1 ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হতে চলেছে নতুন অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক । রাজ্যের আবগারি দফতর ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিয়ার ছাড়া দেশি ও বিদেশ-সব ধরনের মদের উপর বাড়তে চলেছে শুল্কের হার । ফলে ডিসেম্বরের শুরু থেকেই রাজ্যে মদের দাম বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷

তবে দাম ঠিক কতটা বাড়বে, তা নির্ধারণ করতে অন্তত এক মাস সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। ডিসেম্বর মাসের বিক্রির পরিসংখ্যান হাতে এলেই রাজস্ব বৃদ্ধির প্রকৃত চিত্র জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আবগারি দফতরের কর্তারা। দফতরের তরফে রাজ্যের সমস্ত মদ উৎপাদক, ডিস্ট্রিবিউটর ও হোলসেল বিক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 30 নভেম্বরের মধ্যে পুরনো দামের স্টক বিক্রি করে ফেলতে হবে ৷

ওই তারিখের পর আর আগের দামে মদ বিক্রি করা যাবে না ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্টক বিক্রি হবে না, তার উপর নতুন শুল্কহারই প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি, নতুন দামে বিক্রিত প্রতিটি বোতলে সংশোধিত দাম উল্লেখ করে স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । আবগারি দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক ইটিভি ভারত-কে বলেন, "নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার আগে আমরা সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়েছি । উৎপাদক থেকে শুরু করে পরিবেশক সবাইকে রাজ্য সরকারের ঠিক করে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন ও লেবেল পরিবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে । যাতে গ্রাহকদের কাছে দাম নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি না তৈরি হয়।"

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার প্রথম সপ্তাহে বাজারে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে বড় কোনও সমস্যার আশঙ্কা নেই। প্রশাসনও আশা করছে, ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পুরনো স্টক শেষ করবেন ৷ নির্ধারিত দিন থেকে নতুন দামেই রাজ্যের সর্বত্র মদ বিক্রি হতে চলেছে ৷

রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ মনে করছে, আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । এমতাবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার মদের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই অতিরিক্ত আয় সরকারক নতুন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য করবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ৷ আবগারি দফতরের ওই শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, "রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে সরকার চাইছে, এই বাড়তি আয়ের সুফল যেন শেষ পর্যন্ত যেন নাগরিকের কাছে পৌঁছয়।"

