যুবভারতী-কাণ্ডের সম্পূর্ণ দায় অরূপের, শতদ্রু নির্দোষ ; পুলিশকে ই-মেল মেসির টিমের

যুবভারতী-কাণ্ডের সম্পূর্ণ দায় অরূপের, শতদ্রু নির্দোষ ; পুলিশকে ই-মেল মেসির টিমের
মেসি-কাণ্ডে নয়া মোড় ৷ আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির টিমের পক্ষে ই-মেল করা বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে ৷ টিমের দাবি, অরুপের আচরণের জন্যই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল ৷
Published : June 17, 2026 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিতর্কে আরও বিপাকে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার সম্পূর্ণ দায়ভার সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর চাপিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে একটি বিস্ফোরক ই-মেল পাঠাল মেসি'র টিম।
ই-মেলে মেসির প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে গত ডিসেম্বরের ‘গোট ট্যুর’-এর নিরাপত্তা ঘাটতির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, মাঠে মেসির অবস্থানের সময় পূর্বনির্ধারিত প্রোটোকল ভেঙে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সেখানে প্রবেশ করেন। তিনি অনভিপ্রেতভাবে ফুটবল তারকার খুব কাছাকাছি চলে যান ৷ ছবি তোলার জন্য বারবার কাঁধে ও কোমরে হাত দেন, যা মেসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল ৷
প্রোটোকল অনুযায়ী মাঠের ভেতর মাত্র 3 জন অনুমোদিত ফটোগ্রাফার থাকার কথা ছিল। কিন্তু ই-মেলের অভিযোগ অনুযায়ী, অরূপ বিশ্বাসের কারণে সেখানে প্রায় 40 জন অননুমোদিত ব্যক্তি এবং অস্বীকৃত ক্যামেরা অপারেটর ভিড় জমান। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে ৷ মেসির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে পড়ে। মাঠের ভেতর এই তুমুল বিশৃঙ্খলার কারণে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে মেসি তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি কাটছাঁট করতে বাধ্য হন ৷ সময়ের অনেক আগেই মাঠ ছেড়ে চলে যান।
ই-মেলে আরও লেখা হয়েছে, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মাঠে ঢোকার পরই যাবতীয় গোলমালের সূত্রপাত। সরাসরি অরূপ বিশ্বাসের নাম করে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে মেসির টিম। বলা হয়েছে, মাঠে ঢুকে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী যে সব কাজকর্ম শুরু করেছিলেন, তা নির্ধারিত সূচিতে ছিল না। ই-মেলে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে, অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর নিয়ন্ত্রণে এই পরিস্থিতি ছিল না, তাই এই চরম অব্যবস্থার জন্য তাঁকে কোনওভাবেই দায়ী করা যায় না। উপরন্তু, ভারতের অন্য কোনও শহরে ভ্রমণের সময় তাঁদের এমন নিরাপত্তা সঙ্কটে পড়তে হয়নি বলেও ই-মেলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
গত মে মাসে ইভেন্টের আয়োজক শতদ্রু দত্ত, প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। সেই মামলায় বিধাননগর পুলিশ অরূপ বিশ্বাসকে দফায় দফায় তলব করলেও তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান। আদালতে আগাম জামিনের মামলা করেন ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, অরূপকে আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তাঁকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷ ঠিক এই সময়, সরাসরি লিওনেল মেসির টিমের পক্ষ থেকে পাঠানো এই ই-মেল তদন্তের গতিকে এক নতুন মাত্রা দিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷