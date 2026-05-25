হাওয়ায় দুলছে লেকটাউনের মেসির মূর্তি, ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা

হাওয়ায় দুলছে লেকটাউনের মেসির মূর্তি, ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা
পূর্ত দফতরের তরফে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন ইঞ্জিনিয়াররা৷ প্রয়োজনে সরানো হতে পারে ওই মূর্তি৷
Published : May 25, 2026 at 9:10 PM IST
লেকটাউন, 25 মে: আর্জেন্তাইন ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির মূর্তি বসিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন রাজ্য়ের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু৷ মাসছয়েক আগে সেই মূর্তি উদ্বোধন করে গিয়েছিলেন স্বয়ং এলএম-10৷ সোমবার হাওয়ায় সেই মূর্তি দুলতে দেখা গেল৷ যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে রাজ্যের সর্বত্র৷ যেকোনও সময় সেই মূর্তি ভেঙেও যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে৷ আপাতত পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে পুলিশ ও প্রশাসন৷
উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে ভারত সফরে এসেছিলেন লিওনেল মেসি৷ তাঁর সেই সফর শুরু হয়েছিল কলকাতা থেকে৷ সেই সফরেই তিনি লেকটাউনের ঘড়ি মোড়ে বসানো নিজের মূর্তি উদ্বোধন করেন৷ দিনটি ছিল 2025 সালের 13 ডিসেম্বর৷ সেই সময় রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগেই এই মূর্তি তৈরি হয়৷
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সোমবার সকালে আচমকাই মূর্তিটি দুলতে দেখা যায়৷ এই নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়৷ লেকটাউনের ওই মোড় দিয়ে সবসময়ই গাড়ি চলাচল করে৷ ভিআইপি রোডের অন্যতম ব্যস্ত মোড়৷ সেখানে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়৷ দুলতে থাকা মূর্তির ভিডিয়ো তৈরি করে লেকটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়৷ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ৷
লেকটাউন থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয় এসডিও বিধাননগর, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার, বিধাননগর কর্পোরেশনের সিইও, উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার সিইও-কে। এরপরই পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়রদের একটি টিম পাঠানো হয়৷ ওই টিম পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে৷
এই এখনও পর্যন্ত পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷ তবে প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে মূর্তিটি সরানো হতে পারে৷ না হলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে৷
উল্লেখ্য, এবার লিওনেল মেসির সফর ঘিরে গোড়া থেকেই বিতর্ক চলছে৷ সফরের শুরুতেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে মেসির উপস্থিত থাকার কথা ছিল৷ মেসির দেখার জন্য টিকিট কেটে গ্যালারিতে ভিড় জমিয়েছিলেন কয়েক হাজার দর্শক৷ কিন্তু মাঠে অতিরিক্ত লোক এবং তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ‘সৌজন্য’-এ ফুটবল প্রেমীরা মেসিকে দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ তোলেন৷
পরিস্থিতি এমনই হয় যে মেসি মাঝপথে বেরিয়ে যান৷ গ্যালারিতে ব্যাপক ভাঙচুর হয়৷ ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়৷ সেই ঘটনার ছ’মাস পেরোতেই আবার বিতর্ক৷ এবার মেসির উদ্বোধন করে যাওয়া মূর্তি অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছে৷ এবার সেখানে নাম জড়াল আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর৷