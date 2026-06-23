পারলালপুর গঙ্গাঘাটে নৌকায় বজ্রপাত, মৃত 4, জখম 15

পারলালপুর গঙ্গাঘাটে নৌকায় বজ্রপাত, মৃত 4, জখম 15
মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে নৌকাটি মালদার বৈষ্ণবনগরের পারলালপুরে ফিরছিল ৷ নৌকা পাড়ের কাছে আসতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সে সময় নৌকার যাত্রীরা বজ্রাহত হন।
Published : June 23, 2026 at 10:29 PM IST
ধুলিয়ান, 23 জুন: পারলালপুর গঙ্গাঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নেমে এল শোকের ছায়া। বজ্রপাতে প্রাণ গেল চার জনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত 15 জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার পারলালপুর ফেরিঘাটে ৷
মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট থেকে মালদার পারলালপুর ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করা একটি যাত্রীবাহী নৌকায় হৃদয়বিদারক ঘটনা ৷ 25 থেকে 30 জন যাত্রী নিয়ে নৌকাটি গঙ্গা পেরিয়ে পারলালপুর ঘাটে পৌঁছয় ৷ কিন্তু ঘাটে নামার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আচমকা আকাশ কালো বজ্রগর্ভ মেঘে নামে প্রবল বৃষ্টি ৷ শুরু হয় বজ্রপাত। আর সেই সময়ই ঘটে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়।
ঘটনাটি ঘটেছে মালদার বৈষ্ণবনগরের পারলালপুরের শিবপুর ঘাটে। পুলিশ জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে নৌকায় করে তাঁরা পারলালপুরে ফিরছিলেন। নৌকা পাড়ের কাছে আসতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সে সময় নৌকায় থাকা যাত্রীরা বজ্রাহত হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা চার জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হতেই মূহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন একাধিক যাত্রী। ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত 15 জন ৷ বজ্রাঘাতে আহতদের আর্তচিৎকারে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ফেরিঘাট চত্বর। স্বজনদের কান্না, ছুটোছুটি আর অসহায় চিৎকারে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের উদ্যোগে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয় ৷ কয়েকজন আহতকে মালদার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও অধিকাংশকেই শামসেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ অবস্থার অবনতি হওয়ায় বেশ কয়েকজনকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷ এই আকস্মিক ঘটনায় ধুলিয়ান পারলালপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। যারা কয়েক মুহূর্ত আগেও পরিবারের কাছে ফেরার স্বপ্ন নিয়ে নৌকায় চেপেছিলেন, তাদের মধ্যেই কেউ আর বাড়ি ফিরতে পারলেন না। স্বজন হারানোর যন্ত্রণা আর আহতদের জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে স্তব্ধ দুই পাড়ের মানুষ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম- আসাদুল্লাহ শেখ, আনসার শেখ, একরামুল শেখ এবং কোচি শেখ। মৃতদের সকলের বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত পারলালপুর এলাকায় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।