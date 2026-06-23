প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণ গেল গৃহবধূর ! মুহুর্মুহু বজ্রপাতে এলাকায় আতঙ্ক

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণ গেল গৃহবধূর ! মুহুর্মুহু বজ্রপাতে এলাকায় আতঙ্ক
মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি শুরু হলে মাঠে চরতে থাকা গরু আনতে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা । সেই সময় আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হয় ।
Published : June 23, 2026 at 5:03 PM IST
কোচবিহার, 23 জুন: বর্ষার শুরুতেই প্রকৃতির রুদ্ররূপ । টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের দাপটে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ । মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বজ্রপাতের একাধিক ঘটনায় মৃত্যু, গুরুতর আহত হওয়া এবং গবাদি পশুর প্রাণহানির খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । বজ্রপাতের বলি হলেন এক মহিলা, গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি এবং মারা গেল চারটি গরুও ।
সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের শাটিমারি এলাকায় । মৃতার নাম মেনকা বর্মন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি শুরু হলে মাঠে চরতে থাকা গরু আনতে বেরিয়েছিলেন তিনি । সেই সময় আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হয় । বজ্রাঘাতের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন মেনকাদেবী । স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলেও তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি ।
খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে । পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় । ঘটনায় শোকে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা । মৃতার ছেলে বিপুল বর্মন জানান, তিনি সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না । বাজারে গিয়েছিলেন । বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর তাঁর মা মাঠে গরু আনতে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রাঘাতের খবর আসে । মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যায় ।
অন্যদিকে, বজ্রপাতের আর এক ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন মাথাভাঙা-2 নম্বর ব্লকের নিশিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা পিন্টু পাটোয়ারী । জানা গিয়েছে, বাজার থেকে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি । পথে আচমকাই বজ্রপাতের কবলে পড়েন । স্থানীয় মানুষজন তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
মানুষের পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে গবাদি পশুও । মাথাভাঙ্গা 1 নম্বর ব্লকের গোপালপুর এবং বৈরাগীরহাট এলাকায় বজ্রাঘাতে চারটি গরুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির কাছে এই ক্ষতি বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা ।
আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে । সেই কারণে প্রয়োজন ছাড়া খোলা মাঠে না যাওয়া, গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়া এবং বজ্রপাতের সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন । তবে মঙ্গলবারের ঘটনাগুলির পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে । এক দিনের ব্যবধানে একাধিক বজ্রপাতের ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা ।