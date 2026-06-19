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কলকাতা বিমানবন্দরে বজ্রপাত, আশঙ্কাজনক 3 গ্রাউন্ড স্টাফ

কলকাতা বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা ৷ এদিন বিমান থেকে মালপত্র নামানোর সময় বাজ পড়তে থাকে ৷ এর জেরে আহত হন অন্তত তিনজন ৷

Kolkata Airport
কলকাতা বিমানবন্দরে বজ্রপাত, আশঙ্কাজনক 3 গ্রাউন্ড স্টাফ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 12:48 PM IST

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কলকাতা, 19 জুন: আজ সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার ৷ শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি ৷ প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মাঝে এদিন ঘন ঘন বজ্রপাতও হতে থাকে ৷ এর জেরে কলকাতা বিমানবন্দরের তিন 3 গ্রাউন্ড স্টাফ আহত হন ৷ জানা গিয়েছে তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

বিমানবন্দর সূত্রের খবর, এমিরেটসের ফ্লাইট থেকে যাত্রীদের মালপত্র নামানোর সময় বিপত্তি ঘটে ৷ আহতদের মধ্যে একজন বিমান সংস্থা এমিরেটসের পক্ষ থেকে একজন ও ইন্য দু'জন ইন্ডিগো বিমানের গ্রাউন্ড স্টাফ ৷ দ্রুত ওই কর্মীদের বিমানবন্দরের(Kolkata airport) ভিতরে মেডিকেল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় কলকাতার আকাশ। এরপরই শুরু হয় বৃষ্টি। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টিপাত। শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের ফলে সকাল থেকেই যান চলাচলে কিছুটা প্রভাব পড়ে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও অবস্থাও করুণ ৷ চারিদিকে ধস নেমেছে ৷ প্রবল বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্তর বাড়ার কারণে 110 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা ধসে গিয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মিরিক-শিলিগুড়ির ৷ অন্যিদকে, মহানদী এলাকায় ধস নামার কারণে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷

ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, আগামী ক'য়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাসও রয়েছে। আলিপুর হাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে ৷ পাশাপাশি, মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল অবস্থানের জেরেই এই বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

তাই আগামী ক'য়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । সেইসঙ্গে রাজ্যের তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে এবং ভ্যাপসা গরম থেকে স্বস্তি মিলবে।

TAGGED:

কলকাতা বিমানবন্দরে বজ্রপাত
KOLKATA AIRPORT
HEAVY RAIN IN BENGAL
আশঙ্কাজনক 3 গ্রাউন্ড স্টাফ
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