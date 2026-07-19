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বিহারে শ্রাবণী মেলা, গঙ্গার ঘাটের সৌন্দর্যায়নে 'আলোর মহাদেব-কলকে' যাচ্ছে চন্দননগর থেকে

চন্দননগরের আলো দিয়ে সাজবে বিহারের সুলতানগঞ্জের স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাট ৷ কী বলছেন আলোক শিল্পী, বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷

CHANDANNAGAR LIGHT MAKER
গঙ্গার ঘাটের সৌন্দর্যায়নে আলোর মহাদেব-কলকে যাচ্ছে চন্দননগর থেকে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 8:50 PM IST

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চন্দননগর, 19 জুলাই: শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরে এখন সাজো সাজো রব। প্রথমবার চন্দননগরের বিখ্যাত আলোয় সেজে উঠতে চলেছে তারকেশ্বর মন্দির থেকে বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট পর্যন্ত গোটা রাস্তা। এবার শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে চন্দননগরের আলো শুধু এই রাজ্যেই নয়, রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। চন্দননগরের আলো দিয়ে সাজবে বিহারের সুলতানগঞ্জের স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাট ।

উল্লেখ্য, ভক্তরা যেমন তারকেশ্বরে পৌঁছতে বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে মন্দিরে পৌঁছন, তেমনই বিভিন্ন রাজ্য থেকে দেওঘরের বৈদ্যনাথধামে পৌঁছতে বহু পুণ্যার্থী পায়ে হেঁটে সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছন ৷ বিহার সরকারের তরফে এই আড়াই কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে চন্দননগরে আলো লাগানো হবে।

চন্দননগরের আলো দিয়ে সাজবে বিহারের সুলতানগঞ্জের স্টেশন থেকে গঙ্গার ঘা (ইটিভি ভারত)

এই কাজের বরাত পেয়েছেন চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক শিল্পী সঞ্জীব চন্দ। কাকার হাত ধরেই আলোর কাজ শিখেছেন তিনি। ছোটবেলায় আলোর কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পায়ে চোট লাগে ৷ তারপর থেকেই ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। 26 বছর ধরে এভাবেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন সঞ্জীব ৷ আলোর কাজের জন্য শারীরিকভাবে অক্ষম হয়েছেন। সেই কাজকে আঁকড়ে ধরে বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন সঞ্জীব। তাঁর কাজ রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছে ৷

CHANDANNAGAR LIGHT MAKER
বিহার সরকারের তরফে আড়াই কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে চন্দননগরে আলো লাগানো হবে (ইটিভি ভারত)

দিল্লি, রাজস্থান, মণিপুর, অসম-সহ বিভিন্ন রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানে চন্দনগরের আলোক শিল্পীর কাজ পৌঁছে গিয়েছে ৷ কলকাতার দুর্গাপুজো থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় আলোর কাজের জন্যও তিনি বরাত পেয়েছেন।

CHANDANNAGAR LIGHT MAKER
আলোতে 26 ফুট উচ্চতার শিবের গাঁজার কলকে (ইটিভি ভারত)

শিল্পীর কথায়, "খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার কাছে বিহারের শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে বরাত আসে। 15-16 জন শিল্পীদের নিয়ে দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছি। 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের গেট করা হবে সেখানে ৷ আলোর গেটগুলি চওড়ায় 28 ফুট ও উচ্চতায় 32 ফুট। তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ ধাম-সহ বিভিন্ন ধরনের শিবলিঙ্গের অনুকরণে আলোর কাজ করা হয়েছে। মূলত এলইডি বোর্ডের উপর আলোর কাজগুলি তৈরি করা হয়েছে ৷"

CHANDANNAGAR LIGHT MAKER
12টি জ্যোতির্লিঙ্গ (ইটিভি ভারত)

চন্দননগরের আলোর জাদু মানেই মেকানিক্যাল ৷ মেকানিক্যাল আলো অর্থাৎ পোর্টেবল এলইডি ওয়ার্ক লাইট ৷ আর কী বিশেষত্ব থাকছে ? শিল্পীর উত্তর, "এর মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হবে 12 ফুট উচ্চতার ফাইবারের মহাদেবের মূর্তি। সেই মূর্তির চার হাত ও দুই পা নড়াচড়া করানো হবে ৷ সঙ্গে থাকছে 26 ফুট উচ্চতার আলোর শিবের গাঁজার কলকে। এই সুবিশাল শিবের কলকে আলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সুলতানগঞ্জের উত্তরবাহিনী গঙ্গার ঘাটে। আর বিভিন্ন পোস্টে লাগানো থাকবে ত্রিশূল এবং ডোমরু অবয়বের আলোর স্ট্রাকচার। পুরো রাস্তাকে সৌন্দর্যায়ন করতে দিনরাত এক করে কাজ করছে চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা। প্রায় 10-12 লক্ষ টাকার কাজ যাবে চন্দননগর থেকে। আগামিকাল অথবা পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবারের মধ্যে আমাদের আলোর কাজ শেষ করে তা পাঠানো হবে। একমাস ধরে এই আলো লাগানো থাকবে বিহারের সুলতানগঞ্জে।"

CHANDANNAGAR LIGHT MAKER
বিহারে শ্রাবণী মেলায় চন্দননগরের আলো (ইটিভি ভারত)

কী এই মেকানিক্যাল আলো? ওই আলো সাধারণ অন্য আলোর থেকে আরও বেশি সূক্ষ। তাই আলোর মাধ্যমে যা দেখানো হয় তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে, আলোতে দেখানো ছবি সহজভাবে নড়াচড়া করতে পারে। উল্লেখ্য, চন্দননগরের আলো শুধু বাংলায় নয়, পুরো দেশেই সমাদৃত। দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজোর পাশাপাশি আমেদাবাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-র উদ্বোধন থেকে শুরু করে অযোধ্যার রামমন্দির ও বিভিন্ন বলি তারকাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জায়গা করে নিয়েছে এখানকার শিল্পীদের কাজ। এবার সেই তালিকায় তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে বিহারের শ্রাবণী মেলাও।

TAGGED:

SHRABANI MELA 2026
চন্দননগরের আলোক শিল্পী
শ্রাবণী মেলা
CHANDANNAGAR LIGHTING
CHANDANNAGAR LIGHT MAKER

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