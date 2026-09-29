ভারী বর্ষণে আপাতত ইতি, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে শরতে আগমনীর বার্তা
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 29, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: আপাতত বৃষ্টির ভ্রুকুটি নেই বঙ্গের আকাশে । নিম্নচাপের আশঙ্কা বঙ্গোপসাগরে থাকলেও তার প্রভাব এই রাজ্যের ওপর নেই বলেই মনে করছেন আবহবিদরা ।
ফের নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে
দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলে তৈরি নিম্নচাপ বর্তমান উত্তর আন্দামান সাগরে এসে পৌঁছেছে । যার অভিমুখ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে । উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের দিকে পৌঁছতে পারে আগামী দু'দিনে । পাশাপাশি বিহার থেকে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । যেটি ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে ।
এদিকে বর্ষা বিদায় শুরু হয়ে গিয়েছে । বিদায় রেখা পঞ্জাবের গুরুদাসপুর-চন্ডিগড়-মোজাফফরনগর-আলিগড়-উদয়পুর দিশা পর্যন্ত বিস্তৃত । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী চার পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই রাজ্যে । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । বৃষ্টি কমে যাওয়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হচ্ছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । আপাতত 4-5 দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে । আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বেশিরভাগ জেলাতে । বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি কিছুটা বাড়তে পারে ।
আজ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । ক্রমশ বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । এই সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই । বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে মাত্র ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । আপাতত 4-5 দিন আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে । তবে উপরের দিকে পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে আগামী চার পাঁচ দিন । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে । সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।