বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ, উত্তরে ধেয়ে আসছে ভারী বর্ষণ

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ, উত্তরে ধেয়ে আসছে ভারী বর্ষণ
West Bengal Weather Update: বাঙালির পুজো কেনাকাটায় কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি ৷ সঙ্গে গণেশ পুজোয় ঠাকুর দেখতে যাওয়ার আগে জানুন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷
Published : September 14, 2026 at 9:32 AM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমার পূর্বাভাস । তবে 16 সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামী কয়েকদিনে ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ ।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আগামী 17 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । বিশেষ করে 16 সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ 14 সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে । ওই দিনও কয়েকটি জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । এরপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে । 17 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিনই উত্তরবঙ্গের কোথাও না কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলির এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে ।
তবে 16 সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে । ওই দিন কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ।
অর্থাৎ, আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা, কিন্তু উত্তরবঙ্গে বজায় থাকবে দাপট । বিশেষ করে হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ ।