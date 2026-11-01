ফের অন্ধ্র উপকূলে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, বাংলায় কতটা প্রভাব

ফের অন্ধ্র উপকূলে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, বাংলায় কতটা প্রভাব
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : November 1, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: ফের ঘনাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় । বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে । 2 নভেম্বর সোমবার সেটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নিতে পারে । এরপর 3 নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 100 থেকে 110 কিলোমিটার । দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । নেল্লোর ও নরসাপুরের মধ্যবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । রবিবার সকাল পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, দুই 24 পরগনা, কলকাতা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ।
1 ও 2 নভেম্বর আজ এবং আগামিকাল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 3 নভেম্বর মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । 4 নভেম্বর বুধবার থেকে দুই বঙ্গেই বৃষ্টি কমবে এবং আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে । 6 নভেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা
এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে 2 নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল হতে পারে । দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলেও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বাড়বে । 3 নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার বেগ 70 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে । 4 নভেম্বর বুধবার দুপুরের পর পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা । ওই সময় পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।