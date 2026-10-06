বিদায়বেলাতেও ভেজাতে পারে বর্ষা, একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

বিদায়বেলাতেও ভেজাতে পারে বর্ষা, একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস
West Bengal Weather Forecast: যাবার বেলাতেও রাজ্যতে ভিজিয়ে যাবে বর্ষা ৷ আশ্বিনের মধ্যাহ্নেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কিছু জেলায় ৷
Published : October 6, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: পূর্বাভাস মতো 8 অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে পূর্ব ভারত থেকে বর্ষা বিদায় শুরু হচ্ছে । আপাতত আর পাঁচ দিন বর্ষা গমনের প্রভাব চলবে । বিদায় বেলায় বর্ষা ফের ভেজাতে পারে । ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা তেমন নেই । তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কিছু জায়গায় ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত । এর পাশাপাশি বিহার থেকে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । যার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের এক দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতেরও সতর্কতা রয়েছে ৷
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা যেমন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হতে পারে আজ ৷ আগামী চার পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি । তবে তুলনামূলকভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । 8 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে । তারপর থেকে শুকনো আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতার ক্ষেত্রে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আজ । দিনের শুরুতে মেঘলা আকাশ থাকবে । পরে দুপুরের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে । তাপমাত্রা এখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে । 32 থেকে 33 ডিগ্রির মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।