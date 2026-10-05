নিম্নচাপ অক্ষরেখা-ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা, দেবীপক্ষের আগে ফের ভিজবে বাংলা
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : October 5, 2026 at 8:05 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: দেবীপক্ষের আগে ফের ভিজতে পারে বাংলা । সৌজন্যে নিম্নচাপ অক্ষরেখা । ফলস্বরূপ দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ বাদ যাবে না কলকাতাও । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির ভ্রুকূটি । কলকাতাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ দক্ষিণবঙ্গের দুই 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়ায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হতে পারে । এর জেরে কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ 6 ও 7 অক্টোবর মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । কিছু কিছু এলাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইতে পারে । প্রায় প্রতিদিনই দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷ পরশু বুধবার 7 অক্টোবর বুধবারের পর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের আকাশেও ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3.1 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবে আজ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আগামী তিন দিন অর্থাৎ 7 অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইতে পারে । এরপর ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ কমার পূর্বাভাস ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের জেরে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে । আগামী কয়েক দিন আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা । দুপুর ও বিকেলে মেঘলা আকাশের সঙ্গে দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।