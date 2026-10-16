বর্ষার বিদায়লগ্নেও ভিজবে বাংলা, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

বর্ষার বিদায়লগ্নেও ভিজবে বাংলা, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস
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Published : October 16, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দেশের সমস্ত এলাকা থেকে বিদায় নেওয়ার পর দক্ষিণ ভারতে শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টিপাত । অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের জেরে আগামী দু'দিন রাজ্যের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির নেপথ্য কারণ
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বর্তমানে তামিলনাড়ু উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । পাশাপাশি, এই রাজ্যের বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত । এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । তার জেরেই দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আরও দু'দিন বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী 24 ঘণ্টায় দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা ও হাওড়ার কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ 16 অক্টোবর শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । অন্যান্য জেলায় এক-দু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ।
আগামিকাল 17 অক্টোবর শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি । এদিন দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
18 অক্টোবর রবিবার থেকে 21 অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গে আজ 16 অক্টোবর শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
17 অক্টোবর শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
18 অক্টোবর রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের এক-দু'টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
তবে 19 থেকে 21 অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস রয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ 16 ও 17 অক্টোবর শুক্র ও শনিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে । সেই সঙ্গে সাময়িকভাবে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে ।
তবে রবিবার 18 অক্টোবর থেকে 20 বা 22 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সব মিলিয়ে, আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সপ্তাহের পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।