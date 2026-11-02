মঙ্গলে অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়বে মুরাসু, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়

মঙ্গলে অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়বে মুরাসু, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়
West Bengal Weather Forecast: আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : November 2, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মুরাসু ৷ 3 নভেম্বর মঙ্গলবার দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা ৷ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরত্ব অনেকটাই বেশি তাই মুরাসু'র সরাসরি প্রভাব পড়বে না এ রাজ্যে ।
ঘূর্ণিঝড়ের এহেন নামকরণের তাৎপর্য
ভারত প্রদত্ত ঘূর্ণিঝড়ের নাম তামিল শব্দ মুরাসু'র অর্থ ঢাক বা ঢোল জাতীয় একটি ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ৷ প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনও বিপদের আঁচ পেলে এই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আগাম বার্তা পৌঁছে দেওয়া হত ৷ সেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব থেকেই এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম রাখা হয়েছে মুরাসু ৷
ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে হাওয়া অফিসের বক্তব্য
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে বর্তমানে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে । মুরাসু নামক এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ।
আজ 2 নভেম্বর সোমবার ঘনীভূত নিম্নচাপটি আরও শক্তি বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে । আগামিকাল সকালের দিকে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে নেল্লোর থেকে আরসাকুড়ির মধ্যে এটি আঘাত হানতে পারে ।
সেই সময় ঝড়ের সম্ভাব্য গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 100 থেকে 110 কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে 120 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় । যা প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের তুলনায় কম । মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতেই এর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা । তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় মঙ্গলবারের মধ্যে স্থানীয়ভাবে হালকা ধরনের স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ উভয় জায়গাতেই বিক্ষিপ্তভাবে এই হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, আগামী তিন দিন তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না । ঘূর্ণিঝড়টি ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার পর আগামী চার পাঁচ দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে ।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী দুই তিন দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24-25 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ৷ যা পরবর্তী সময়ে কমে 22-23 ডিগ্রির আশপাশে নামতে পারে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমে 20-21 ডিগ্রির কাছাকাছি নামার সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবিবারের তাপমাত্রা
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ ।