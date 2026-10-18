ঠাকুর দেখতে বেরোলে আজও সঙ্গে রাখুন ছাতা, শুষ্ক আবহাওয়া কবে থেকে

ঠাকুর দেখতে বেরোলে আজও সঙ্গে রাখুন ছাতা, শুষ্ক আবহাওয়া কবে থেকে
West Bengal Weather Forecast: আজ দ্বিতীয় সপ্তমী ৷ ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আজও ৷
Published : October 18, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: পুজোর পরেই বদলাবে আবহাওয়া । আজ 18 অক্টোবর রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া শুরু বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আগামী পাঁচ দিন তা অব্যাহত থাকবে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে ৷ পাশাপাশি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ঘূর্ণাবর্তের জেরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, উত্তর তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের উপর বায়ুমণ্ডলের 4.5 থেকে 5.8 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবে ওই অঞ্চলে বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হয়েছে । একই কারণে ওড়িশা উপকূলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যে স্থানীয় মেঘের হাত ধরে হালকা বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলেছে রাজ্যের একাধিক জেলায় । শুক্রবার সন্ধ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি সঙ্গে বজ্রপাতও হয়েছে কিছু জায়গায় ।
কলকাতা-সহ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
পূর্বাভাস অনুযায়ী, 18 থেকে 23 অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই । ফলে এই সময়ে আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে । কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে । শহর ও আশপাশের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ।
তবে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এখন বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বেশি । আজ, 18 অক্টোবর রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সোমবার 19 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও মূলত শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস ।
সব মিলিয়ে, উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকার ইঙ্গিত মিলছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 দুই ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ । বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ।