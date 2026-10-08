বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ স্পষ্ট নয়, কতদিন চলবে বৃষ্টি ?

বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ স্পষ্ট নয়, কতদিন চলবে বৃষ্টি ?
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : October 8, 2026 at 7:46 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দুয়ারে পুজো অথচ কম বেশি বৃষ্টিতে মাঝে মধ্যেই তাল কাটছে । তাই বর্ষার বিদায় কবে তা জানতে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের দিকে তাকিয়ে সবাই ।
বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ নিয়ে ধন্দ
পূর্বাভাস বলছে, 9 অক্টোবর অর্থাৎ আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে । তারপর থেকে শুষ্ক আবহাওয়া । বর্ষা বিদায়ের সময় নিয়েও এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি । মনে করা হচ্ছে 14 অক্টোবর বুধবারের মধ্যে বর্ষার বিদায় সম্পূর্ণ হবে ।
আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে বর্ষা বিদায়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই । তবে এক সপ্তাহ আগে প্রকাশিত 15 দিনের যে পূর্বাভাস দেওয়া হয় তাতে বলা হয়েছিল 8 থেকে 14 অক্টোবরের মধ্যে পূর্ব ভারত থেকে মৌসুমী বায়ু সরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল । সেই হিসেবে 10 থেকে 14 অক্টোবরের মধ্যে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আপাতত মনে করা হচ্ছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী তিন দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে । হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে । 10 অক্টোবর শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ।
আজ 8 অক্টোবর বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
9 অক্টোবর শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে । ওই দিন দক্ষিণবঙ্গের পূর্বদিকের জেলাগুলি, বিশেষ করে নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে এক-দু'জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
10 অক্টোবর শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা । 11, 12 ও 13 অক্টোবর অর্থাৎ, রবি-সোম-মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনাই বেশি ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । আগামী 24 ঘণ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে এক-দু'জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । তবে আজ 8 অক্টোবর বুধবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে । রাতের দিকে জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি ।
9 অক্টোবর বৃহস্পতিবারের মধ্যে এক-দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
10 অক্টোবর শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় বৃষ্টি চললেও 11 অক্টোবর শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে ।
12 ও 13 অক্টোবর অর্থাৎ, রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে । আগামিকাল 9 অক্টোবর শুক্রবার থেকে কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে ।
10 ও 11 অক্টোবর থেকে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 75 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 47.02 মিলিমিটার ।