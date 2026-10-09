দেবীপক্ষের সূচনাতেও পিছু ছাড়বে না বৃষ্টি, বিক্ষিপ্ত বর্ষণে ভিজবে উত্তর থেকে দক্ষিণ
West Bengal Weather Forecast: কখনও ঝলমলে রোদ, আবার কখনও ঝেঁপে বৃষ্টি ৷ পুজোর মুখে বাংলার আবহাওয়া এমনই ৷ আজ কেমন থাকবে আকাশ, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : October 9, 2026 at 8:13 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: সময়ে সময়ে আকাশের মুখ ভার ৷ রাজ্যের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি আদতে বর্ষা বিদায়ের পূর্বাভাস । পিতৃপক্ষের শেষে দেবীপক্ষের সূচনাতেও ভিজতে পারে বাংলা ৷ এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
মহালয়ার দিন অর্থাৎ, শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গে মূলত উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ৷ এমনিতেই মহালয়ার দিন বৃষ্টি হওয়া মোটেই নতুন কোনও ঘটনা নয় ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে । সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বেশ কিছু জেলায় । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় । যার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি ৷ দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোথাও কোথাও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে । কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
শনিবার থেকে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । 10 থেকে 13 অক্টোবর অর্থাৎ শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে । তবে কখনও কখনও আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামতে পারে ৷
বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি
ক্রমেই বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে । ইতিমধ্যে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে বর্ষা । পূর্ব ভারতের বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করেছে । এবার বাংলায় বর্ষা বিদায়ের পথ প্রশস্ত হতে শুরু করেছে । সকলেই আশা করছেন, পুজোর আগেই যেন বিদায় নেয় বর্ষা । কিন্তু তা হবে কি না সেটা জানতে এখনও কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে হবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 61 শতাংশ ।