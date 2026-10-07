বিদায়লগ্নেও জমজমাট ইনিংস বর্ষার, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজবে একাধিক জেলা

বিদায়লগ্নেও জমজমাট ইনিংস বর্ষার, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজবে একাধিক জেলা
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : October 7, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: শরতের আকাশে বজ্রপাতের দাপট । সঙ্গে বৃষ্টি । তার জেরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ থাকল ভারত বনাম উরুগুয়ে ম্যাচ ৷ বিদায়বেলায় হঠাৎ এহেন দাপটে মনে করা হচ্ছে বর্ষার বিদায় বোধোদয় বিলম্বিত হবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন । আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ বুধ ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । তবে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে ।
উত্তরবঙ্গে ছবিটা একটু আলাদা । সেখানে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । দুই একটি জেলায় দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে । উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে । শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে ।
বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা কবে
এই মুহূর্তে গাঙ্গেয় বঙ্গের উপর তিনটি অক্ষরেখার প্রভাব রয়েছে । উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অক্ষরেখা বিস্তৃত । এর পাশাপাশি
বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । একই সঙ্গে রাঁচি-রায়পুর এবং বারামতির উপর দিয়ে রয়েছে বর্ষা বিদায় রেখা । বিহার-ঝাড়খণ্ডের কিছু এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে । বাংলায় বর্ষা বিদায়ের পর্ব অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে কোথাও কোথাও দমকা বাতাস বইতে পারে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও দুই 24 পরগনাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
শুক্রবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও অনেকটাই পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার । শনিবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কম থাকবে । তাপমাত্রার তেমন বড়সড় পরিবর্তন নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ বুধ এবং আগামিকাল বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং নিচের দিকে মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে । সঙ্গে দমকা বাতাস বইতে পারে কোথাও কোথাও ।
শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা । রবিবার থেকে পরবর্তী কয়েকদিনে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে ।
কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে
বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভূত হবে । আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ বুধ এবং বৃহস্পতিবার এই দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতায় । মূলত মেঘলা আকাশ ৷ দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 61 শতাংশ ৷