ফের নিম্নচাপ সাগরে, চলতি সপ্তাহজুড়ে চলবে বৃষ্টি
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : September 10, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: ফের নিম্নচাপ সাগরে, যার জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে । তবে এই নিম্নচাপের প্রভাব খুব বেশি পড়বে না বাংলায় । ফলে একটানা মুষলধারায় বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বেশিরভাগ জায়গায় ।
পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে গতকাল বুধবারের মতো আজও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । শুক্রবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে । তবে বারবার নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তায় স্বাভাবিক বর্ষারই প্রতিচ্ছবি বারংবার সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ সৃষ্টি ৷
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় । ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে এই তিন জেলাতে । বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । অন্যত্র ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সেভাবে নেই । বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে । সপ্তাহান্তে ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ কমে গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
- আজ বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে । আগামিকাল শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত আবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ।
- শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
- শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি; উপরের এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকছে ।
- রবিবার দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ।
- সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায়, সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ ।