দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে মৌসুমী বায়ু, রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে মৌসুমী বায়ু, রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ও 29 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 5, 2026 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 5 জুন: মৌসম ভবনের নির্ধারিত সময়ের থেকে 10 দিন দেরিতে বর্ষা এসেছে কেরলে ৷ তবে এই বিলম্বকে স্বাভাবিকই বলছে আবহাওয়া অফিস ৷ তাদের মতে, নির্ধারিত পূর্বাভাসের থেকে সাত দিন আগে পরে পর্যন্ত সময়কে স্বাভাবিকই ধরা হয় ৷ সুতরাং, কেরলে স্বাভাবিক সময়েই বর্ষা ঢুকেছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ তবে বাংলায় বর্ষা আগমনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও স্পষ্ট করেনি আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
তাদের দেওয়া পূর্বাভাস বলছে, উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন ঝড়বৃষ্টি চলবে । বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলায় প্রতিদিনই হালকা থেকে মাঝারি ঝড়জলের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আবার কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন থেকে চার ডিগ্রি নিচে থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য ছবিটা ভিন্ন । সেখানে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত হচ্ছে । শুক্র ও শনিবার তা আরও বিস্তৃতভাবে হবে ।আজ দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া ।
তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে খুব বেশি থাকবে না । আর্দ্রতা বেশি হওয়াতেই অস্বস্তি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । কলকাতাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূতি চলবে । এই গরম থেকে রেহাই পেতে রাজ্যে বর্ষার আগমন কবে তা নিয়ে সবাই আগ্রহী ।
রাজ্যে বর্ষা প্রবেশের কতটা পরিস্থিতি
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, 4 জুন বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরল, মাহে ও লাক্ষাদ্বীপের সম্পূর্ণ অংশে প্রবেশ করেছে । পাশাপাশি কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্ষার অগ্রগতি হয়েছে ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু গোয়ার পুরো অংশে পৌঁছে যাবে । পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের আরও কিছু এলাকায় বর্ষার বিস্তার ঘটবে । তামিলনাড়ুর বাকি অংশও বর্ষার আওতায় আসতে পারে ।
এছাড়া বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব অংশে মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে । উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । তবে বাংলায় বর্ষা প্রবেশের কোনও দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার, কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 86 এবং সর্বনিম্ন 55 শতাংশ ।