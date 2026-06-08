সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, রাজ্যজুড়ে চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি বাড়বে

সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, রাজ্যজুড়ে চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি বাড়বে
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ও 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 8, 2026 at 8:26 AM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যজুড়ে এখন প্রাক বর্ষার বৃষ্টি পরিস্থিতি ৷ পুরো দিন মেঘলা আকাশ । সঙ্গে গুমোট গরম । তারপর বিকেলে তুমুল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন । অনুকূল বায়ুপ্রবাহ ও পর্যাপ্ত আর্দ্রতার কারণে আগামী কয়েকদিনে বর্ষার বিস্তার আরও দ্রুত হতে পারে । এর জেরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও অগ্রসর হয়েছে । মৌসম ভবন জানিয়েছে, মৌসুমী বায়ু পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে । পাশাপাশি নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের সর্বত্র এবং ত্রিপুরা, অসম ও অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশেও ইতিমধ্যে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু আরও এগিয়ে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের আরও কিছু অংশে পৌঁছতে পারে । একইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য ও হিমালয় সংলগ্ন কিছু অংশেও মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গজুড়ে বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । যা প্রাক মরশুম বৃষ্টি বলছেন আবহবিদরা । দক্ষিণবঙ্গে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ, সোম-মঙ্গল বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
বুধ এবং বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । বিশেষ করে নদিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান এবং দুই 24 পরগনায় ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ 50-60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে । শুক্র-শনিতে বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে ।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েই চলেছে । আগামী শনিবার পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আজ সোমবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেমি) হতে পারে । পাশাপাশি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.05 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি বেশি । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 70 এবং সর্বোচ্চ 96 শতাংশ । বৃষ্টি হয়েছে 22.01 মিলিমিটার ।