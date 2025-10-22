ETV Bharat / state

উত্তরে হাওয়া প্রবেশে কাঁটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস

বাংলায় ছয় ঋতুর অনভূতি এখন অতীত ৷ বছরের সিংহভাগ সময়ই দাপট দেখাচ্ছে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ৷ কার্তিক মাস পড়ে গেলেও গরম কমছে না ৷

weather forecast of west bengal
বাংলায় বিচিত্র আবহাওয়া (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 7:16 AM IST

কলকাতা, 22 অক্টোবর: এসেছে শরৎ হিমের পরশ । বাংলার বর্তমান শরৎ আর হিমের পরশ আনে না ৷ পরিবর্তে আনে গরম ৷ কয়েক বছর ধরে তীব্র তাপই বেশিরভাগ সঙ্গী হচ্ছে বঙ্গে ৷ কালীপুজো শেষেও দিনের বেলা গায়ে যথেষ্ট গরম ধরানো রোদের তাপ । রাতেও আর্দ্রতাজনিত মৃদু গরম । শরতের প্রত্যাশিত হিমের পরশ নেই । বদলে হেমন্তে ফের বৃষ্টি পেতে পারে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ।

তবে ঝমঝমিয়ে নয় । সপ্তাহান্তে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আজ বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

বৃষ্টির কারণ

বর্ষা বিদায়ের পরেও কেন বৃষ্টির প্রত্যাবর্তন ? আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছিল । পরবর্তী সময়ে তা আরও ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ।

নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান

এই নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজ দুপুরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে উত্তর তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলের কাছে একটি গভীর নিম্নচাপের রূপ নিতে পারে । এরপর তা আরও পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এবং উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পরবর্তী 24 ঘণ্টায় সেটি আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা ।

বাংলায় নিম্নচাপের প্রভাব

যেহেতু বাংলার উপকূল থেকে এর অবস্থান দূরে এবং অভিমুখও রাজ্যের দিকে নয় ফলে এখানে তেমন প্রভাব পড়বে না । তবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় সপ্তাহান্তে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।

উত্তরের ঠান্ডা বাতাস প্রবেশে বাধা

উত্তুরে হাওয়ার রাজ্যে প্রবেশের বিষয়ে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যা আদতে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা ভারী বাতাসের স্রোত বর্তমানে উত্তর ভারতে রয়েছে । তার ফলে উত্তুরে হাওয়া বাধা পাবে । সেই সুযোগে সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ । বর্ষা বিদায়ের পরে উত্তুরে বাতাস রাজ্যে ঢুকলেও তা স্থির হতে পারছে না । বারবার অভিমুখ বদল করছে । ফলে আলোর উৎসবের মধ্যে বিশেষ করে দিনের বেলায় জনসাধারণকে গরম অনুভব করতে হয়েছে । এমনকি রাস্তায় বেরিয়ে ঘামতেও হয়েছে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ।

BENGAL WEATHER LIVE
BENGAL WEATHER NEWS
BENGAL WEATHER FORECAST
বাংলার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
WEST BENGAL WEATHER UPDATE

