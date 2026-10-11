বর্ষার বিদায়বেলায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি রাজ্যে, পুজোর শুরুতেই বিক্ষিপ্ত বর্ষণের সম্ভাবনা
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : October 11, 2026 at 9:06 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: পুজোর মুখে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা । পঞ্চমী থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে । এমনটাই জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য ৷ দেবীপক্ষের বাংলায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি ।
ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মঙ্গলবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই অবস্থিত ঘূর্ণাবর্ত আন্দামান সাগরের দিকে অগ্রসর হবে । আজ সেটি উত্তর আন্দামান সাগরে অবস্থান করবে । নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
নিম্নচাপ তৈরি হলেও এর অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে বলেই জানিয়েছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা । যেহেতু বাংলার উপকূল থেকে দূরে তাই প্রভাব পড়বে কম । তবে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ বুধবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে ৷ বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে । আগামী রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে আবার শুষ্ক আবহাওয়া দেখা যাবে ৷
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার উপরের পাঁচটি জেলার কয়েকটিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । বেলা বাড়লে জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আজ রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে । বুধবার রাত থেকে আবহাওয়ার আবার পরিবর্তন হবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।