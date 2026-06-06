উত্তরবঙ্গে অব্যাহত দুর্যোগ, মঙ্গল থেকে দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে অব্যাহত দুর্যোগ, মঙ্গল থেকে দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টি
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 6, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 6 জুন: বঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা । আগামী দু'দিন অর্থাৎ, সোম এবং মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গেও তুলনামূলক সামান্য ঝড়বৃষ্টি বাড়বে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ইতিমধ্যে দেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে । বঙ্গোপসাগরের আরও বেশ কিছুটা ভিতরে প্রবেশের পরে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে পৌঁছবে বর্ষা ।
এই মুহূর্তে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে যে বৃষ্টি হচ্ছে তা প্রাক মরশুম বৃষ্টির আগের পর্ব । আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে অতিভারী বৃষ্টি ওপরের পাঁচটি জেলায় বিশেষভাবে হবে । বাকি তিনটি জেলাও বাদ যাবে না । অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলায় । আগামী দুই তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । তবে সব জায়গায় নয় । যা হবে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে । তবে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে ।
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । পূর্ব উত্তরপ্রদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে, যার প্রভাবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে ।
দক্ষিণবঙ্গের কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং দুই 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আগামিকাল অর্থাৎ, 7 জুন রবিবার থেকে 9 জুন মঙ্গলবার পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় একই ধরনের আবহাওয়া বজায় থাকবে ।
আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 10 জুন বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে । 11 জুন বৃহস্পতিবার অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিন ধরেই বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে । ওপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হবে । আজ 6 জুন শনিবার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল 7 জুন রবিবার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ 8 জুন সোমবার । ওই দিন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) হতে পারে । পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 9 থেকে 11 জুন পর্যন্ত অর্থাৎ, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শুক্রবার, কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । অর্থাৎ, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে থাকায় গরম তুলনামূলক কম অনুভূত হয়েছে । এই অবস্থা আগামী দুই তিন দিন চলবে । এদিন বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে 22.06 মিলিমিটার ।