উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট চলবে, দক্ষিণের ভাগ্যে বিক্ষিপ্ত ঝড় জল
আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 7, 2026 at 7:41 AM IST
কলকাতা, 7 জুন: রাজ্যের দুয়ারে বর্ষামঙ্গল শুরুর ইঙ্গিত । ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরল পেরিয়ে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে প্রবেশ করেছে বলে জানা গিয়েছে । আগামী দু'দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও ঢুকে পড়বে মৌসুমী বায়ু ৷ এমনটাই জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য ।
ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশ করতেই রাজ্যে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে । রাজ্যে হাঁসফাঁস অবস্থায় স্বস্তি ফিরিয়েছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ৷ উত্তরবঙ্গের সঙ্গী আপাতত ভারী বৃষ্টি । আর দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি আপাতত চলবে । উপগ্রহ চিত্র দেখাচ্ছে বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশক্তি হারাচ্ছে ।
উত্তরবঙ্গের আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৷
বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । উত্তরবঙ্গের উপরের এই পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আগামী কয়েকদিন । মঙ্গলবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই । বৃষ্টি চলাকালীন সাময়িক স্বস্তি মিললেও গরম এবং অস্বস্তি থাকবে । বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার কোথাও বা 40 থেকে 60 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও দুই বর্ধমান জেলাতে । কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হবে ।আজও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে তবে সব জায়গায় হবে না । আগামিকাল সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে । মঙ্গলবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । তবে ঝড় বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে । বুধবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায় ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি বেশি । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 63 এবং সর্বোচ্চ 92 শতাংশ । বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ।