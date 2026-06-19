আজ থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আগামী সাতদিন দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরে

আজ থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আগামী সাতদিন দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরে
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : June 19, 2026 at 7:01 AM IST
কলকাতা, 19 জুন: সক্রিয় মৌসুমী বায়ু । বর্ষা এখন রাজ্যজুড়ে । আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে । অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টি বাড়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাসও রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের করার ফলে আগামী কয়েক দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন বর্ষণ অব্যাহত
আজ 19 জুন শুক্রবার থেকে 24 জুন বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে ।
20 জুন শনিবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে এক বা দুই জায়গায় 20 সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । পাশাপাশি মালদা, দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । আজ 19 জুন শুক্রবার থেকে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর 24 পরগনা, দুই বর্ধমান এবং হুগলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । অনেক জেলায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
20 জুন শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড় বাড়বে । উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা বেশি । তবে আগামী দু'দিন পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে ।
রবিবার 21 জুন থেকে 24 জুন বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস বজায় থাকবে । এর মধ্যে রবিবার হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
22 জুন সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর ও দুই 24 পরগনায় বৃষ্টির দাপট বাড়বে ।
23 জুন মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে একাধিক স্থানে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
24 জুন বুধবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।