বাংলায় বর্ষা এখনই নয়, জানাল আবহাওয়া দফতর

বাংলায় বর্ষা এখনই নয়, জানাল আবহাওয়া দফতর
বর্ষা বহুদূর ! এটা প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। তাই আবহাওয়া বা তাপমাত্রায় সাময়িক পরিবর্তন হলেও, স্থায়ী ঘটবে না।
Published : June 2, 2026 at 10:25 AM IST
কলকাতা, 2 জুন: পূর্বাভাস ছিল আন্দামানে যেহেতু সময়ের আগে বর্ষা প্রবেশ করেছে তাই কেরলেও বর্ষা দিন চারেক আগে চলে আসবে। কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে কেরল এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে বর্ষা আসবে ৷
এর আগে মৌসম ভবন গত 26 মে কেরলে বর্ষা আসার আগাম পূর্বাভাস দিলেও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশের দেরি হয়েছে বলে জানিয়েছিল ৷ তারপর জানানো হয়েছিল, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের আরও কিছু এলাকায় পৌঁছে যাবে মৌসুমী বায়ু ৷ তবে বঙ্গে কবে বর্ষার প্রবেশ তা বলার সময় আসেনি। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগে ভরা আকাশ
দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তি চলবে। আগামী পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। তার আগে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। তার আগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে ৷
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগে ভরা আকাশ
উত্তরবঙ্গে এখন প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। তার আগে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে 4 জেলায়। দার্জিলিং এর সমতল এবং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বুধবার পর্যন্ত থাকবে ৷ তবে, আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে ৷ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে আগামী 4 জুন থেকে। 4 এবং 5 তারিখে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি ৷ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। আগামী তিনদিন একই রকম তাপমাত্রা থাকলেও তারপর 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৷
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রির নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 54 শতাংশ।