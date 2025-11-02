হেমন্ত ফিরছে ! দুর্যোগ কাটবে উত্তরে, বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণে

হেমন্ত ফিরছে ! দুর্যোগ কাটবে উত্তরে, বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণে
অবশেষে বৃষ্টির দিন কাটতে চলেছে রাজ্যজুড়ে ৷ নভেম্বরের শুরু থেকেই হেমন্তের পরশ পেতে চলেছে বাংলা ৷ কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : November 2, 2025 at 7:23 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: আপাতত তেমন মুষলধারা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ সুতরাং বলাই যায়, এবার ধীরে ধীরে হেমন্তের অনুভূতি পেতে চলেছে বঙ্গবাসী ৷ দুর্যোগ কমার ইঙ্গিত উত্তরবঙ্গে । একই সঙ্গে নভেম্বরের শুরু থেকেই বৃষ্টিবিহীন আলোকোজ্জ্বল দিনে শীত আসার প্রহর গুনছে বাংলা । যদিও শীতের আগমনের বিষয়ে আবহাওয়া অফিসের তরফে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ৷
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আলিপুর আবহাওয়া অফিস যে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ঝাড়খণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলটি ইতিমধ্যে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে সেটি দক্ষিণবঙ্গের উত্তর দিকের জেলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে । সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণাবর্তটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3.1 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । ক্রমেই তা আরও দুর্বল হবে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে । সঙ্গে কিছু জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
গতকাল উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে ৷ কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিও হয়েছে । তবে এবার দুর্যোগ কমে আবহাওয়া শুষ্ক হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
রবিবার উত্তরের সব জেলাগুলির এক-দু'টি স্থানে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
3 থেকে 7 নভেম্বর, অর্থাৎ সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পুরো উত্তরবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । এদিন কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
রবিবার সব জেলার এক-দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
সোম ও মঙ্গলবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বুধ ও বৃহস্পতিবার নদিয়া, দুই 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুর জেলার এক-দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
7 নভেম্বর শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.2 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 78 শতাংশ ।