নিম্নচাপের প্রভাবে চতুর্থীতে ভিজতে পারে বাংলা, সম্ভাবনা বেশি উপকূলের জেলায়

নিম্নচাপের প্রভাবে চতুর্থীতে ভিজতে পারে বাংলা, সম্ভাবনা বেশি উপকূলের জেলায়
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33-26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : October 14, 2026 at 8:32 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: শুষ্ক আবহাওয়া । রোদের তাপ একটু হলেও নরম, ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডার অনুভূতি । বর্ষার বিদায় সম্পূর্ণ না হলেও শেষের পথে ৷ বাংলার অধিকাংশ এলাকা থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে । অসমের ধুবরি থেকে কলকাতার উপর দিয়ে বর্ষা বিদায় রেখা সক্রিয় । আজ চতুর্থীতে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুজোয় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলেও তার অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে । এরই মধ্যে সমুদ্রে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলোতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । তবে পুজোতে তার প্রভাব খুব বেশি পড়বে না । কারণ ঘনীভূত নিম্নচাপের অবস্থান বাংলা থেকে অনেক দূরে । বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে ।
উত্তরবঙ্গে পরিষ্কার আকাশ ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত । শুক্র ও শনিবার উপরের পাঁচটি জেলার দুই-একটিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে । বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা । কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে ।
বৃহস্পতি থেকে শনিবার মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে । সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।
রবিবারেও উপকূলের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । সোমবার থেকে আবার বৃষ্টি কমে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে ৷ ক্রমশ তাপমাত্রা কমবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করবে ।
শুক্র এবং শনিবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে উপরের দিকের জেলাগুলিতে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
মূলত শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা । বেলা বাড়লে জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি সামান্য থাকবে । শুষ্ক আবহাওয়ার সকাল সন্ধ্যায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত ।
নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে । বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 54 শতাংশ ।